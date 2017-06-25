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25 июня 2017, 11:34 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Нефтехимик» подписал соглашение с опытным защитником Олегом Пигановичем

МОСКВА, 25 июн — Р-Спорт. Защитник Олег Пиганович стал новичком нижнекамского «Нефтехимика», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Подробности сделки с 32-летним игроком не разглашаются.

В минувшем сезоне КХЛ Пиганович участия не принимал. В сезоне-2015/16 он защищал цвета «Торпедо» из Нижегородской области, вышел на лед в 29 матчах регулярного чемпионата и набрал 5 очков (1 шайба и 4 передачи). Кроме этого он выступал в КХЛ за «Трактор» (Челябинск), «Спартак» (Москва), «Авангард» (Омск), «Донбасс» (Донецк) и «Амур» (Хабаровск).

Всего на счету защитника 452 игры в чемпионатах суперлиги и КХЛ, в которых он набрал 137 очков (53+84).

Нефтехимик
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