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23 июня 2017, 22:15 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Антон Волченков продлил на год контракт с владивостокским «Адмиралом»

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. Владивостокский «Адмирал» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хоккеистом Антоном Волченковым.

Владивостокский Адмирал на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хоккеистом Антоном Волченковым. Увеличить
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Как сообщается, 35-летний защитник подписал с дальневосточным клубом одностороннее соглашение сроком до конца следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В минувшем сезоне Волченков провел 48 матчей в КХЛ, 6 из которых — в плей-офф. На счету игрока 8 (1+7) очков при показателе полезности «+1».

Волченков известен по выступлениям в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Оттаву Сенаторз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нэшвилл Предаторз».

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