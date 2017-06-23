Антон Волченков продлил на год контракт с владивостокским «Адмиралом»

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Как сообщается, 35-летний защитник подписал с дальневосточным клубом одностороннее соглашение сроком до конца следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В минувшем сезоне Волченков провел 48 матчей в КХЛ, 6 из которых — в плей-офф. На счету игрока 8 (1+7) очков при показателе полезности «+1».

Волченков известен по выступлениям в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Оттаву Сенаторз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нэшвилл Предаторз».