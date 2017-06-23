КХЛ представила сырой проект
Корреспондент «СЭ» анализирует проект календаря нового сезона.
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ТРЕНЕР «АМУРА» ЖАЛОВАТЬСЯ НЕ СТАЛ.
КХЛ выслала клубам предварительный календарь чемпионата. Проект этот сырой и, откровенно говоря, малопригодный. Если его выпустят в неизменном виде, то о сезоне, как об интересном и увлекательном соревновании вообще можно будет забыть.
Утром я разговаривал с Андреем Мартемьяновым, который впервые начнет сезон в КХЛ в качестве полноправного главного тренера. Поинтересовался у него мнением о календаре.
— Отличный, — вверг меня в шок Мартемьянов. — Начинаем с восьми встреч на выезде. — Ничего страшного, — заверши он. — Все в равных условиях.
Да какие уж там равные условия! Это полное отсутствие всех условий для участников.
Во время чемпионата мира в КХЛ прошел совет директоров, на котором
Точной цитаты у меня нет, но, допустим, он сказал приблизительно следующее.
— Мы должны понять, чем является лига: коммерческой структурой или социальным проектом. Иначе нам никак. Если мы заботимся об интересах сборной, то это одно. Тогда не нужно требовать ничего от клубов. Пусть они тратят и помогают национальной команде. Но если мы коммерческая лига, то тут нужен совершенно иной подход.
Я так понял, что простые аргументы ставят руководство КХЛ в тупик. И предварительный календарь показал, что они не нашли из него выхода.
ИНТЕРЕСЫ КЛУБОВ НЕ УЧТЕНЫ.
В проекте нет никакой ритмичности, тут и там совершенно странные паузы в несколько дней, а чемпионат завершится в январе — вот, что мы увидим в следующем сезоне. Доходит до смешного. Например, «Трактор» собирается праздновать в декабре 70-летний юбилей, устраивать
И так будет у всех. При этом в КХЛ вводят рейтинг, где будут учитывать и коммерческую привлекательность, и заполнение стадиона.
Похоже, составители не представляют, какой провал посещаемости будет в Челябинске, когда им придется играть восемь матчей подряд на своем льду. В январе, когда вся страна отдыхает и сидит без зарплаты. Да даже если и с зарплатой. Представляют ли они, сколько стоит сходить на один матч? Понимают ли, что надо иметь очень приличную зарплату по московским меркам, чтобы посетить все восемь игр?
Напомним, что в том же рейтинге на 30 процентов учитывают спортивный результат. «Амур» находится внизу рейтинга, и, чтобы прибить клуб, им дают сразу «Ак Барс», «Сочи», «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Магнитку», «Ладу», «Трактор» и «Автомобилист». Все — на выезде.
— Я не верю, что мы не наберем ни одного очка, — храбро пообещал Андрей Мартемьянов.
Ну да, наберут целых два. Потом вернутся домой, и надо будет догонять конкурентов, а сезон заканчивается в январе. После Олимпиады в регулярном чемпионате будет всего два матча. Я лично не считаю, что это равные условия.
4 КЛУБА НЕ СООТВЕТСТВУЮТ РЕГЛАМЕНТУ.
Говорят, что КХЛ выслала предварительные календари только восточным командам (да и то не всем). Западные еще не видели свои варианты. Но даже по календарю нескольких из них видно, что их жизнь в сезоне планировал совершенно посторонний для хоккея человек. Например, у
Есть и мелкие шероховатости. Например, теперь «Ак Барс» и «Нефтехимик» не в паре, а тот же «Амур» из Казани полетит в Сочи, а затем вернется Татарстан. Ну какая это коммерческая лига?
Да, нам все говорят про интересы сборной. Да, сезон олимпийский. Но нужно умение и понимание отстаивать свои позиции. Если сборной дают две недели на подготовку к Олимпиаде, то тогда паузы на Евротур совершенно не нужны. Пусть играют те, кто будет свободен.
Печально, что КХЛ и
Ближайший сезон идет насмарку по многим причинам. Хорошо, если бы к январю все команды пришли с одинаковым количеством очков. Но такого не будет точно. Для
И уж совсем мелочь — четыре клуба КХЛ до сих пор не расплатилось с игроками по зарплате, но они включены в календарь турнира. Да, до 1 июля время еще есть. Ну, а если не заплатят? Например, в «Адмирале» и не думают это делать, а в «Динамо» так и вообще ситуация патовая. По регламенту КХЛ, нужно исключать клубы, ведь они ему попросту не соответствуют.
АЛЕКСЕЙ ШЕВЧЕНКО
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