КХЛ представила сырой проект

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ТРЕНЕР «АМУРА» ЖАЛОВАТЬСЯ НЕ СТАЛ.

КХЛ выслала клубам предварительный календарь чемпионата. Проект этот сырой и, откровенно говоря, малопригодный. Если его выпустят в неизменном виде, то о сезоне, как об интересном и увлекательном соревновании вообще можно будет забыть.

Утром я разговаривал с Андреем Мартемьяновым, который впервые начнет сезон в КХЛ в качестве полноправного главного тренера. Поинтересовался у него мнением о календаре.

— Отличный, — вверг меня в шок Мартемьянов. — Начинаем с восьми встреч на выезде. — Ничего страшного, — заверши он. — Все в равных условиях.

Да какие уж там равные условия! Это полное отсутствие всех условий для участников.

Во время чемпионата мира в КХЛ прошел совет директоров, на котором долго-долго говорили о том, что лига должна измениться, стать коммерчески привлекательной. Красивые слова в нынешнем офисе умеют говорить, не задумываясь над смыслом. После вступительной речи выступил генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.

Точной цитаты у меня нет, но, допустим, он сказал приблизительно следующее.

— Мы должны понять, чем является лига: коммерческой структурой или социальным проектом. Иначе нам никак. Если мы заботимся об интересах сборной, то это одно. Тогда не нужно требовать ничего от клубов. Пусть они тратят и помогают национальной команде. Но если мы коммерческая лига, то тут нужен совершенно иной подход.

Я так понял, что простые аргументы ставят руководство КХЛ в тупик. И предварительный календарь показал, что они не нашли из него выхода.

ИНТЕРЕСЫ КЛУБОВ НЕ УЧТЕНЫ.

В проекте нет никакой ритмичности, тут и там совершенно странные паузы в несколько дней, а чемпионат завершится в январе — вот, что мы увидим в следующем сезоне. Доходит до смешного. Например, «Трактор» собирается праздновать в декабре 70-летний юбилей, устраивать какие-то специальные праздники и просит КХЛ поставить им в последний месяц года домашние игры. На выходе получает ноль матчей, зато — восемь подряд в январе, чуть ли не через день.

И так будет у всех. При этом в КХЛ вводят рейтинг, где будут учитывать и коммерческую привлекательность, и заполнение стадиона.

Похоже, составители не представляют, какой провал посещаемости будет в Челябинске, когда им придется играть восемь матчей подряд на своем льду. В январе, когда вся страна отдыхает и сидит без зарплаты. Да даже если и с зарплатой. Представляют ли они, сколько стоит сходить на один матч? Понимают ли, что надо иметь очень приличную зарплату по московским меркам, чтобы посетить все восемь игр?

Напомним, что в том же рейтинге на 30 процентов учитывают спортивный результат. «Амур» находится внизу рейтинга, и, чтобы прибить клуб, им дают сразу «Ак Барс», «Сочи», «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Магнитку», «Ладу», «Трактор» и «Автомобилист». Все — на выезде.

— Я не верю, что мы не наберем ни одного очка, — храбро пообещал Андрей Мартемьянов.

Ну да, наберут целых два. Потом вернутся домой, и надо будет догонять конкурентов, а сезон заканчивается в январе. После Олимпиады в регулярном чемпионате будет всего два матча. Я лично не считаю, что это равные условия.

4 КЛУБА НЕ СООТВЕТСТВУЮТ РЕГЛАМЕНТУ.

Говорят, что КХЛ выслала предварительные календари только восточным командам (да и то не всем). Западные еще не видели свои варианты. Но даже по календарю нескольких из них видно, что их жизнь в сезоне планировал совершенно посторонний для хоккея человек. Например, у кого-то длинный выезд, а между некоторыми матчами три дня паузы. Где их проводить? В гостинице чужого города. Это далеко не экономия.

Есть и мелкие шероховатости. Например, теперь «Ак Барс» и «Нефтехимик» не в паре, а тот же «Амур» из Казани полетит в Сочи, а затем вернется Татарстан. Ну какая это коммерческая лига?

Да, нам все говорят про интересы сборной. Да, сезон олимпийский. Но нужно умение и понимание отстаивать свои позиции. Если сборной дают две недели на подготовку к Олимпиаде, то тогда паузы на Евротур совершенно не нужны. Пусть играют те, кто будет свободен.

Печально, что КХЛ и календарь-то свой презентует лишь 12 июля, за месяц с небольшим до старта турнира. НХЛ свой календарь опубликовала даже раньше, причем, там никаких споров не было. Спустили календарь, все отметили отсутствие олимпийской паузы, а все остальное равномерно. Вот там настоящие равные условия и отсутствие рейтинга.

Ближайший сезон идет насмарку по многим причинам. Хорошо, если бы к январю все команды пришли с одинаковым количеством очков. Но такого не будет точно. Для пяти-шести клубов сезон уже закончится в первый месяц зимы. Что им делать дальше? Тренироваться до 30 апреля? Это дикость. Распускать в отпуск до июля? Есть еще варианты? Напомню, что выплачивать запрлату при этом игрокам все равно придется.

И уж совсем мелочь — четыре клуба КХЛ до сих пор не расплатилось с игроками по зарплате, но они включены в календарь турнира. Да, до 1 июля время еще есть. Ну, а если не заплатят? Например, в «Адмирале» и не думают это делать, а в «Динамо» так и вообще ситуация патовая. По регламенту КХЛ, нужно исключать клубы, ведь они ему попросту не соответствуют.

АЛЕКСЕЙ ШЕВЧЕНКО