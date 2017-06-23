Генменеджер «Локомотива»: Клубы КХЛ не согласились с форматом плей-офф до трех побед

Первые два раунда Кубка Гагарина — 2018 будут содержать в себе спаренные матчи в первой — второй и третьей — четвертой играх серий, как это было с 2011 по 2015 год. С сезона-2015/16 игры каждой серии плей-офф проводились через день. В 2009 году матчи первых двух раундов проводились до трех побед, в 2010 году в таком же формате — в первом раунде.

«Был вариант сделать первый раунд до трех побед из пяти игр. Клубы с этим не согласились, поскольку была вероятность непредсказуемости результатов, — сказал Лукин. — В семи матчах есть больше вероятность выигрыша команды, которая сильнее. Через год все должно войти в нужное русло, мы вернемся к играм плей-офф через день».

В нынешнем сезоне все команды сыграют друг с другом по 56 матчей. Регулярный чемпионат будет приостанавливаться на этапы Евротура в ноябре и декабре, а также на период подготовки сборной России к Олимпиаде и участия в Играх в южнокорейском Пхенчхане с 24 января по 25 февраля.

«С учетом сохранения Евротура, чемпионата мира и Игр, на которые “улетает” больше месяца, нужно было сокращать матчи. 56 и 54 — не столь принципиально. График очень плотный, фактически игры все через день», — отметил он.