Генменеджер «Локомотива»: Клубы КХЛ не согласились с форматом плей-офф до трех побед
МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не согласились с предложенным форматом в виде серий до трех побед в первых двух раундах
плей-офф из-за возможной непредсказуемости результатов. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин.
Первые два раунда Кубка Гагарина — 2018 будут содержать в себе спаренные матчи в первой — второй и третьей — четвертой играх серий, как это было с 2011 по 2015 год. С сезона-2015/16 игры каждой серии
«Был вариант сделать первый раунд до трех побед из пяти игр. Клубы с этим не согласились, поскольку была вероятность непредсказуемости результатов, — сказал Лукин. — В семи матчах есть больше вероятность выигрыша команды, которая сильнее. Через год все должно войти в нужное русло, мы вернемся к играм
В нынешнем сезоне все команды сыграют друг с другом по 56 матчей. Регулярный чемпионат будет приостанавливаться на этапы Евротура в ноябре и декабре, а также на период подготовки сборной России к Олимпиаде и участия в Играх в южнокорейском Пхенчхане с 24 января по 25 февраля.
«С учетом сохранения Евротура, чемпионата мира и Игр, на которые “улетает” больше месяца, нужно было сокращать матчи. 56 и 54 — не столь принципиально. График очень плотный, фактически игры все через день», — отметил он.
Новый сезон КХЛ начнется 21 августа матчем в Санкт- Петербурге между действующим обладателем Кубка Гагарина СКА с финалистом
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