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23 июня 2017, 18:09 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Детская школа «Динамо» начала работу, тренеры утверждены ООО «ХК Динамо»

В детской спортивной хоккейной школе «Динамо» начинается учебно-тренировочный процесс, сообщается на официальном сайте ВФСО «Динамо».

1 июля на сборы в Сочи выезжает первая группа учеников, а с 9 июля школа в полной мере приступает к учебно-тренировочному процессу.

Практически весь тренерский состав школы утверждён в ООО «Хоккейный клуб «Динамо». Директор школы Михаил Титов прокомментировал перевод школы под новую юрисдикцию.

«Я удовлетворён тем, что организационные вопросы по переводу школы в клуб практически решены, этот шаг позволит не утерять динамовских традиций в подготовке хоккеистов с самого юного возраста вплоть до игроков основной команды», — сказал Титов.

Динамо М
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