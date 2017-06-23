Вуди — alles. Минское «Динамо» рассталось с Крэйгом Вудкрофтом
Удивило ли известие о разводе Крэйга Вудкрофта с «Динамо»? Скорее нет, чем да.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Если что и удивило, так это то, что с этим известием так долго тянули. Ну и официальные комментарии гендиректора клуба чуть улыбнули. В той части, где Анатолий Курилец отметил, что «в определенной степени решение Крэйга стало для нас неожиданностью». Полагаю, куда неожиданнее было для Вудкрофта узнать, что клуб намерен отказаться от легионеров с ближайшего сезона, в том числе и в тренерском штабе.
О «детях» — особо. Если верить тем же официальным комментариям гендиректора клуба, стороны расстались полюбовно, не выкатив имущественных требований. Собственно, «Динамо"-то едва ли и могло что предъявить. Вудкрофт мог, но, как заявляется, не стал требовать компенсации за неотработанный не по его вине срок контракта. По всем прикидкам, сумма исчислялась бы цифрой с пятью нулями. Что ж, если все действительно так, как заявляется, Крэйгу можно пожать руку за благородство. Само собой, текста его контракта не видел, но наслышан, что год назад он составлялся со всей тщательностью, безусловно предусматривавшей актуальное развитие событий. Если, зная нездоровую финансовую ситуацию клуба, решил не усугублять ее еще больше своей предъявой — как говорится, респект и уважуха.
Верится ли, что так все и было? С трудом. Но верится: уже также не первой свежести слухи о возможности работы канадца в швейцарском «Серветте» позволяют пазлу сложиться. Формально же, начнись компенсационная тягомотина, Вудкрофт продолжал бы оставаться тренером «Динамо» и не мог бы принять женевцев. То есть довольно вкусный вариант продолжения карьеры ускользнул бы. А так — свободен как птица над Женевским озером.
Как воспринялся уход Крэйга? Мною — спокойно. По крайней мере — «здесь и сейчас». Пока конъюнктура такова, что ни присутствие Вуди у штурвала, ни его отсутствие повлиять на картину особо не способны. Долги прошлого сезона все еще не погашены, о чем недавно
А вот дальше получается очень интересное, хотя и не очень обнадеживающее дело. По логике на вопрос «Кто вместо?» ответ может быть один —
Нечто подобное мы наблюдали относительно недавно — на стыке 2012 и 2013 годов в национальной сборной. Когда, понимая потенциальную расстрельность поста, никто особо не горел желанием принимать команду после ухода Кари Хейккиля — накануне олимпийской квалификации. Вплоть до тех пор, пока пожарным не согласился выступить Андрей Скабелка. Впрочем,
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