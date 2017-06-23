Если что и удивило, так это то, что с этим известием так долго тянули. Ну и официальные комментарии гендиректора клуба чуть улыбнули. В той части, где Анатолий Курилец отметил, что «в определенной степени решение Крэйга стало для нас неожиданностью». Полагаю, куда неожиданнее было для Вудкрофта узнать, что клуб намерен отказаться от легионеров с ближайшего сезона, в том числе и в тренерском штабе. Объявил-то об этом не кто-нибудь, а целый глава наблюдательного совета «Динамо». И случилось это уже месяц с гаком тому — еще в мае. Вот там для обладателя отработанного лишь на треть трехлетнего контракта был нежданчик так нежданчик. Так что сейчас удивляться нечему. Это как в семье: если один из супругов в лицо и публично заявляет «ты мне не нужен (-на)», то «развод и дети пополам» — только вопрос времени.



О «детях» — особо. Если верить тем же официальным комментариям гендиректора клуба, стороны расстались полюбовно, не выкатив имущественных требований. Собственно, «Динамо"-то едва ли и могло что предъявить. Вудкрофт мог, но, как заявляется, не стал требовать компенсации за неотработанный не по его вине срок контракта. По всем прикидкам, сумма исчислялась бы цифрой с пятью нулями. Что ж, если все действительно так, как заявляется, Крэйгу можно пожать руку за благородство. Само собой, текста его контракта не видел, но наслышан, что год назад он составлялся со всей тщательностью, безусловно предусматривавшей актуальное развитие событий. Если, зная нездоровую финансовую ситуацию клуба, решил не усугублять ее еще больше своей предъявой — как говорится, респект и уважуха.



Верится ли, что так все и было? С трудом. Но верится: уже также не первой свежести слухи о возможности работы канадца в швейцарском «Серветте» позволяют пазлу сложиться. Формально же, начнись компенсационная тягомотина, Вудкрофт продолжал бы оставаться тренером «Динамо» и не мог бы принять женевцев. То есть довольно вкусный вариант продолжения карьеры ускользнул бы. А так — свободен как птица над Женевским озером.





Как воспринялся уход Крэйга? Мною — спокойно. По крайней мере — «здесь и сейчас». Пока конъюнктура такова, что ни присутствие Вуди у штурвала, ни его отсутствие повлиять на картину особо не способны. Долги прошлого сезона все еще не погашены, о чем недавно официально-публично напомнила и КХЛ. Игроки, составлявшие костяк ростера прошлого сезона, при малейшей возможности разбегаются, как тараканы от включенного на кухне света. Кадровых приобретений или нет вовсе, или они не слишком впечатляющие. Правда, еще и только июнь, тогда как в прошлом межсезонье наиболее сильные трансферные ходы (вроде приглашения Скривенса) «зубры» сделали как раз под занавес июля — начало августа, а то и вовсе уже после старта сезона. Но пока все указывает на то, что в известной парадигме «время — деньги» клуб обладает лишь первым.



А вот дальше получается очень интересное, хотя и не очень обнадеживающее дело. По логике на вопрос «Кто вместо?» ответ может быть один — кто-то свой. В конце концов, именно об этом заявлял в мае Игорь Шуневич. Можно здесь раскинуть предполагаемую колоду, она не столь и увесистая. Но бессмысленно по одной причине — любой кандидат захочет впрягаться в этот воз только от большого отчаяния или авантюризма. Ясно же, что при сохранении нынешнего положения вещей серьезно боеспособную команду не сколотишь. То есть, соглашаясь встать у штурвала этого суденышка, тренер будет осознавать высочайшую вероятность удара по своей репутации. Издержки могут быть выше заманчивой на первой взгляд возможности поработать в КХЛ. А это способно отпугнуть даже очень азартных и давно мечтающих о КХЛовских просторах.



Нечто подобное мы наблюдали относительно недавно — на стыке 2012 и 2013 годов в национальной сборной. Когда, понимая потенциальную расстрельность поста, никто особо не горел желанием принимать команду после ухода Кари Хейккиля — накануне олимпийской квалификации. Вплоть до тех пор, пока пожарным не согласился выступить Андрей Скабелка. Впрочем, его-то тренерская карьера даже несмотря на неудачу в Войенсе позже сложилась и продолжает складываться как раз — дай бог каждому. Но найдется ли другой такой?..



Кто-то, конечно, в итоге найдется. Но, кто бы им ни стал, заранее хотел бы упредить общественное мнение и начальственные головы от будущего вывода, что белорусские тренеры не тянут в КХЛ. Во-первых, тянут — доказано уже не однажды и не одним, правда, в основном вдали от «Минск-Арены». На родине-то ни Андриевскому, ни Ковалеву «дожевать тему» не дали. Во-вторых, в нынешних условиях едва ли что-то толковое получилось бы и у Вудкрофта. Так что просто смотрим дальше. Сопереживаем клубу и даже где-то сочувствуем. Сведущий в бюджетных делах человек сказал мне еще зимой: «За все плюшки этого года придется расплачиваться в следующем». Кажется, он был прав….