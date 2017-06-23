Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30171985/
23 июня 2017, 16:57 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Трактор» согласовал новый контракт с форвардом Александром Тридчиковым

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Трактор» договорился о подписании нового соглашения с нападающим Александром Тридчиковым, сообщается на официальной странице челябинской команды в социальной сети «Вконтакте».

Соглашение рассчитано на два года и носит двусторонний характер, то есть 22-летнего игрока можно задействовать как в «Тракторе», так и в клубе ВХЛ «Челмет».

В прошлом сезоне Тридчиков дебютировал в КХЛ под конец регулярного чемпионата, в общей сложности провел 9 игр за челябинский клуб в лиге и сделал 2 передачи.

Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

ХК СКА выкупит у «Трактора» права на форварда Кузнецова за 150 млн рублей

ХК СКА выкупит у «Трактора» права на форварда Кузнецова за 150 млн рублей

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт, Семен Галькевич. СКА и «Трактор» произведут обмен, в результате которого права на форварда Евгения Кузнецова в Континентальной хоккейной лиге перейдут к клубу из Санкт-Петербурга, а челябинцы получат компенсацию в размере 150 миллионов рублей, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева