ХК «Трактор» согласовал новый контракт с форвардом Александром Тридчиковым

Соглашение рассчитано на два года и носит двусторонний характер, то есть 22-летнего игрока можно задействовать как в «Тракторе», так и в клубе ВХЛ «Челмет».

В прошлом сезоне Тридчиков дебютировал в КХЛ под конец регулярного чемпионата, в общей сложности провел 9 игр за челябинский клуб в лиге и сделал 2 передачи.

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