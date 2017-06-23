ХК «Трактор» согласовал новый контракт с форвардом Александром Тридчиковым
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. Хоккейный клуб «Трактор» договорился о подписании нового соглашения с нападающим Александром Тридчиковым, сообщается на официальной странице челябинской команды в социальной сети «Вконтакте».
Соглашение рассчитано на два года и носит двусторонний характер, то есть 22-летнего игрока можно задействовать как в «Тракторе», так и в клубе ВХЛ «Челмет».
В прошлом сезоне Тридчиков дебютировал в КХЛ под конец регулярного чемпионата, в общей сложности провел 9 игр за челябинский клуб в лиге и сделал 2 передачи.
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