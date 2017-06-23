Знарок прав! КХЛ надо увеличить паузу в чемпионате для подготовки сборной к ОИ

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Вкратце расскажу, какие главные ноу-хау ждут наших хоккейных болельщиков в олимпийском сезоне. При этом сразу отмечу, что пока это только проект календаря, разосланный руководителям клубов для изучения и обсуждения. В котором я приглашаю принять участие и болельщиков — на сайте «Советского спорта». Тот, кому надо, услышит. Будьте уверены.

Во-первых, сократится количество матчей — с 60 до 56. Во-вторых, в календаре появятся спаренные поединки, которые будут проходить два дня кряду. Причем, команда-хозяин площадки сыграет с разными соперниками.

Ну и, наконец, в-третьих. Из-за чего, собственно, и возникли и в первых, и во-вторых. Это пауза на Олимпиаду-2018.

Продлиться она долго — целый месяц, даже чуть больше, — с 24 января по 25 февраля. И будет состоять как бы из двух частей. Непосредственно пауза на олимпийский турнир — с 9 по 25 февраля. И время, отведенная сборной России на подготовку к турниру — с 24 января по 8 февраля.

И вот по поводу вот этих самых двух недель на подготовку уже пошли споры. И среди болельщиков, и среди руководителей клубов. Многие сомневаются — так ли они нужны нашей команде, чтобы увеличивать и без того довольно длинную паузу в чемпионате.

Выскажу свою точку зрения. Я — за эту паузу. Любую команду к турниру надо готовить. И я не устану повторять, что «Красная машина» времен СССР добивалась побед на крупных международных турниров вовсе не потому, что у хоккей 30−50 лет назад был у нас в стране массовым видом спорта. Потому что массовым он был на любительском уровне.

А вот занимались им, так сказать, профессионально от силы несколько сотен человек в стране. И вот лучших из них к турнирам именно готовили по четкой и целенаправленной программе. Никогда не собирая сборную с листа.

Я соглашусь с критически настроенными болельщиками — глупо было запирать сборную России на долгие сборы в Казани перед ОИ-2014, чтобы в последний момент большую часть состава набрать из НХЛ.

Однако нынешний сезон по-своему уникальный. Игроков НХЛ на нем не будет. И Олег Знарок может заранее выкинуть из мыслей эту головоломку. А работать именно с теми хоккеистами, кто у него перед глазами и под рукой.

Я еще раз соглашусь с критически настроенными болельщиками в том, что нынешний хоккейный турнир на ОИ в Корее будет не таким знаковым, как на пяти предыдущих Зимних играх — сильнейшие игроки НХЛ туда не приедут.

Но тут надо четко расставить точки над «I». Не интересует он нас со спортивной и всех остальных точек зрения? Тогда действительно можно на него махнуть рукой. Собрать команду из МХЛ или ВХЛ (как на Универсиаду), а самим спокойно продолжать свой чемпионат, подтявкивая НХЛ.

Нам все равно нужна победа на ОИ? Тогда давайте отнесемся к турниру максимально серьезно. Благо, все в наших руках. Дадим Знарку нормальное время на подготовку. Тем более, что в Новогорске сборная России, как я понимаю, проведет всего неделю. А затем отправится обживаться в Корею — недели за две до начала хоккейного турнира (14 февраля).

Это даст тренерам возможность и перезагрузить игроков физически, и избежать внезапных травм накануне соревнований в матчах регулярного чемпионата КХЛ. И адаптироваться на новом месте. Задача ФХР — сделать все возможное, чтобы наша команда провела перед этим как можно больше матчей со сборными Канады и командами других ведущих хоккейных держав.

Если подытожить, еще раз повторю — можно вообще ничего не делать и махнуть на Олимпиаду рукой. Никто от очередного фиаско не умрет.

Но если уж мы решили, что результат на ОИ для нас важен, давайте возьмем на себя ответственность за собственное решение. И сделаем все, чтоб его добиться.

Хотя бы для того, что если опять не добьемся, — чтоб не было потом сомнительных оправданий типа «ребята устали от внутреннего чемпионата» или «супы в Корее не той системы».

Ну и напоследок — я не представляю себе хоккейного болельщика из России, который бы заявил, что ему не интересна игра сборной на Олимпиаде. А лучше бы глянуть сшибку московского и рижского «Динамо» или матч «Нефтехимика» со «Спартаком».

Если некоторые фанаты такое всерьез заявляют, значит, они лгут самим себе.

Люди же, которых в хоккее интересует только выступление сборной (а их гораздо больше, чем болельщиков клубов) и вовсе никогда не поймут, если интересы КХЛ вдруг окажутся выше Олимпиады.

Так что в целом — пауза разумна и нужна. И думаю, что не только мы начнем готовить свою национальную команду к Олимпиаде заранее.