Знарок прав! КХЛ надо увеличить паузу в чемпионате для подготовки сборной к ОИ
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко — о спорных нововведениях в проекте календаря КХЛ на сезон 2017/18.
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Видимо, что-то случилось...
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Вкратце расскажу, какие главные
Ну и, наконец,
Продлиться она долго — целый месяц, даже чуть больше, — с 24 января по 25 февраля. И будет состоять как бы из двух частей. Непосредственно пауза на олимпийский турнир — с 9 по 25 февраля. И время, отведенная сборной России на подготовку к турниру — с 24 января по 8 февраля.
И вот по поводу вот этих самых двух недель на подготовку уже пошли споры. И среди болельщиков, и среди руководителей клубов. Многие сомневаются — так ли они нужны нашей команде, чтобы увеличивать и без того довольно длинную паузу в чемпионате.
Выскажу свою точку зрения. Я — за эту паузу. Любую команду к турниру надо готовить. И я не устану повторять, что «Красная машина» времен СССР добивалась побед на крупных международных турниров вовсе не потому, что у хоккей 30−50 лет назад был у нас в стране массовым видом спорта. Потому что массовым он был на любительском уровне.
А вот занимались им, так сказать, профессионально от силы несколько сотен человек в стране. И вот лучших из них к турнирам именно готовили по четкой и целенаправленной программе. Никогда не собирая сборную с листа.
Я соглашусь с критически настроенными болельщиками — глупо было запирать сборную России на долгие сборы в Казани перед ОИ-2014, чтобы в последний момент большую часть состава набрать из НХЛ.
Однако нынешний сезон
Я еще раз соглашусь с критически настроенными болельщиками в том, что нынешний хоккейный турнир на ОИ в Корее будет не таким знаковым, как на пяти предыдущих Зимних играх — сильнейшие игроки НХЛ туда не приедут.
Но тут надо четко расставить точки над «I». Не интересует он нас со спортивной и всех остальных точек зрения? Тогда действительно можно на него махнуть рукой. Собрать команду из МХЛ или ВХЛ (как на Универсиаду), а самим спокойно продолжать свой чемпионат, подтявкивая НХЛ.
Нам все равно нужна победа на ОИ? Тогда давайте отнесемся к турниру максимально серьезно. Благо, все в наших руках. Дадим Знарку нормальное время на подготовку. Тем более, что в Новогорске сборная России, как я понимаю, проведет всего неделю. А затем отправится обживаться в Корею — недели за две до начала хоккейного турнира (14 февраля).
Это даст тренерам возможность и перезагрузить игроков физически, и избежать внезапных травм накануне соревнований в матчах регулярного чемпионата КХЛ. И адаптироваться на новом месте. Задача ФХР — сделать все возможное, чтобы наша команда провела перед этим как можно больше матчей со сборными Канады и командами других ведущих хоккейных держав.
Если подытожить, еще раз повторю — можно вообще ничего не делать и махнуть на Олимпиаду рукой. Никто от очередного фиаско не умрет.
Но если уж мы решили, что результат на ОИ для нас важен, давайте возьмем на себя ответственность за собственное решение. И сделаем все, чтоб его добиться.
Хотя бы для того, что если опять не добьемся, — чтоб не было потом сомнительных оправданий типа «ребята устали от внутреннего чемпионата» или «супы в Корее не той системы».
Ну и напоследок — я не представляю себе хоккейного болельщика из России, который бы заявил, что ему не интересна игра сборной на Олимпиаде. А лучше бы глянуть сшибку московского и рижского «Динамо» или матч «Нефтехимика» со «Спартаком».
Если некоторые фанаты такое всерьез заявляют, значит, они лгут самим себе.
Люди же, которых в хоккее интересует только выступление сборной (а их гораздо больше, чем болельщиков клубов) и вовсе никогда не поймут, если интересы КХЛ вдруг окажутся выше Олимпиады.
Так что в целом — пауза разумна и нужна. И думаю, что не только мы начнем готовить свою национальную команду к Олимпиаде заранее.
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