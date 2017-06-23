В следующем сезоне «Барысу» предстоит сыграть 56 матчей в регулярном чемпионате КХЛ

Финальная версия документа будет опубликована после его окончательного согласования со всеми клубами.



Официальная презентация календаря следующего сезона состоится 12 июля.



Регулярный чемпионат стартует 21 августа в Санкт-Петербурге матчем за кубок открытия между СКА и ЦСКА и завершится 1 марта. В расписании предусмотрены официальные международные паузы на этапы Евротура ( 7—11 ноября , 13—17 декабря ), а также на период подготовки и проведения зимних Олимпийских игр (24 января — 25 февраля). Перерыв на время Недели звёзд хоккея ( 12—15 января ) в Астане будет содержать по одному дню отдыха для хоккеистов до и после главного шоу сезона.



Второй этап чемпионата стартует 3 марта и завершится не позднее 26 апреля — в случае, если финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина включит максимальное число матчей — семь. В связи с увеличением числа дней, отведённых на международные паузы, первые два раунда плей-офф будут содержать спаренные матчи (1−2 и 3−4 игры серий). При этом все матчи в финалах конференций и финальной серии плей-офф будут проходить через день.