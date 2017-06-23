В следующем сезоне «Барысу» предстоит сыграть 56 матчей в регулярном чемпионате КХЛ
В следующем сезоне астанинский «Барыс» сыграет в регулярном чемпионате КХЛ 56 матчей. Лига завершила разработку проекта календаря и направила его клубам.
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Финальная версия документа будет опубликована после его окончательного согласования со всеми клубами.
Официальная презентация календаря следующего сезона состоится 12 июля.
Регулярный чемпионат стартует 21 августа в
Второй этап чемпионата стартует 3 марта и завершится не позднее 26 апреля — в случае, если финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина включит максимальное число матчей — семь. В связи с увеличением числа дней, отведённых на международные паузы, первые два раунда
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