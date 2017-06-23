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23 июня 2017, 15:22 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

В следующем сезоне «Барысу» предстоит сыграть 56 матчей в регулярном чемпионате КХЛ

В следующем сезоне астанинский «Барыс» сыграет в регулярном чемпионате КХЛ 56 матчей. Лига завершила разработку проекта календаря и направила его клубам.

В следующем сезоне <span class=error>астанинский</span> <span class=error>Барыс</span> сыграет в регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span> 56 матчей. Лига завершила разработку проекта календаря и направила его клубам. Увеличить
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Финальная версия документа будет опубликована после его окончательного согласования со всеми клубами.

Официальная презентация календаря следующего сезона состоится 12 июля.

Регулярный чемпионат стартует 21 августа в Санкт-Петербурге матчем за кубок открытия между СКА и ЦСКА и завершится 1 марта. В расписании предусмотрены официальные международные паузы на этапы Евротура (7—11 ноября, 13—17 декабря), а также на период подготовки и проведения зимних Олимпийских игр (24 января — 25 февраля). Перерыв на время Недели звёзд хоккея (12—15 января) в Астане будет содержать по одному дню отдыха для хоккеистов до и после главного шоу сезона.

Второй этап чемпионата стартует 3 марта и завершится не позднее 26 апреля — в случае, если финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина включит максимальное число матчей — семь. В связи с увеличением числа дней, отведённых на международные паузы, первые два раунда плей-офф будут содержать спаренные матчи (1−2 и 3−4 игры серий). При этом все матчи в финалах конференций и финальной серии плей-офф будут проходить через день.

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