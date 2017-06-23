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23 июня 2017, 15:20 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Главный тренер ХК «Динамо-Минск» Крэйг Вудкрофт покидает клуб

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» и главный тренер команды Крэйг Вудкрофт приняли решение расторгнуть контракт, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

В определенной степени решение Вудкрофта стало для команды неожиданностью поэтому сейчас мы находимся в активном поиске специалиста который станет главным тренером команды в предстоящем сезоне — рассказал генеральный директор ХК Динамо-Минск Анатолий <span class=error>Курилец</span>. Увеличить
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«Трудовое соглашение с Крэйгом Вудкрофтом расторгнуто по соглашению сторон. Клуб был готов продолжать сотрудничество со специалистом, но, учитывая пожелания Крэйга о прекращении контракта, мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия. Благодарим тренера за работу, которую он проделал в нашем клубе, и желаем ему дальнейших карьерных успехов и достижений. В определенной степени решение Вудкрофта стало для команды неожиданностью, поэтому сейчас мы находимся в активном поиске специалиста, который станет главным тренером команды в предстоящем сезоне», — рассказал генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Анатолий Курилец.

Минчане планируют начать подготовку к новому сезону в КХЛ 4 июля. Кроме Вудкрофта, как сообщалось, тренерский штаб команды покинули тренеры Роб Дэвисон, Рон Паско и Кристиан Скарфаген.

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