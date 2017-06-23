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Хоккеист выступает за «Вашингтон Кэпиталз».

«Информация о намерении СКА приобрести права на Евгения Кузнецова — не слухи. СКА работает в этом направлении. Когда это произойдёт, тогда и объявим официально», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.