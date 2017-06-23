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23 июня 2017, 14:15 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

А. Медведев: Права на Кузнецова в СКА — не слухи, идёт работа в этом направлении

Член совета директоров клуба Континентальной хоккейной лиги СКА Александр Медведев подтвердил намерения петербургских «армейцев» приобрести у челябинского «Трактора» права на нападающего Евгения Кузенцова.

Член совета директоров клуба Континентальной хоккейной лиги <span class=error>СКА</span> Александр <span class=error>Медведев</span> подтвердил намерения петербургских армейцев приобрести у челябинского Трактора права на нападающего Евгения <span class=error>Кузенцова</span>. Увеличить
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Хоккеист выступает за «Вашингтон Кэпиталз».

«Информация о намерении СКА приобрести права на Евгения Кузнецова — не слухи. СКА работает в этом направлении. Когда это произойдёт, тогда и объявим официально», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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Игра на опережение. Зачем СКА права на Кузнецова?

Игра на опережение. Зачем СКА права на Кузнецова?

Петербуржский клуб готов выкупить права на 25-летнего нападающего у «Трактора» за 150 миллионов рублей. «СЭ» объясняет, зачем СКА понадобился этот трансфер, с учетом того, что Кузнецов с большой долей вероятности останется в «Вашингтоне».
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