А. Медведев: Права на Кузнецова в СКА — не слухи, идёт работа в этом направлении
Член совета директоров клуба Континентальной хоккейной лиги СКА Александр Медведев подтвердил намерения петербургских «армейцев» приобрести у челябинского «Трактора» права на нападающего Евгения Кузенцова.
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Хоккеист выступает за «Вашингтон Кэпиталз».
«Информация о намерении СКА приобрести права на Евгения Кузнецова — не слухи. СКА работает в этом направлении. Когда это произойдёт, тогда и объявим официально», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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