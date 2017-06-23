К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сокращение матчей непросто так произошло, у нас олимпийский сезон, большой перерыв отводится для подготовки сборной. Сохранить 60 матчей в этот сезоне не удалось, тема эта рассматривалась, остановились на 56 играх. Думаю, в данном случае это оптимальное решение, учитывающее интересы сборной, которая должна как следует подготовиться к Олимпиаде.

Нужно ли две недели готовиться перед ОИ? Это вопрос не ко мне, а к тренерам сборной, которые попросили именно такой перерыв. Это время будет использоваться не только для тренировок, но и для того, чтобы залечить травмы и болячки, акклиматизироваться к другому часовому поясу. Нормальная акклиматизация занимает не меньше недели. Что сейчас гадать? Надо ждать соревнований и смотреть, как всё сложится. Надеюсь, мы сыграем хорошо.

Чем раньше появляется календарь, тем лучше. Но, видимо, некоторые факторы неопределённости помешали сделать это раньше. Естественно, клубы предпочли бы заранее планировать свой график, вести переговоры с авиакомпаниями о перелётах, но будем жить с тем, с чем получается ", — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.