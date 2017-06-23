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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30168105/
23 июня 2017, 13:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

А. Медведев: 56 матчей — оптимальное решение, учитывающее интересы сборной

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев поделился мнением о проекте календаря КХЛ сезона-2017/18.

Член совета директоров <span class=error>СКА</span> и <span class=error>КХЛ</span> Александр <span class=error>Медведев</span> поделился мнением о проекте календаря <span class=error>КХЛ</span> сезона-2017/18. Увеличить
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«Сокращение матчей непросто так произошло, у нас олимпийский сезон, большой перерыв отводится для подготовки сборной. Сохранить 60 матчей в этот сезоне не удалось, тема эта рассматривалась, остановились на 56 играх. Думаю, в данном случае это оптимальное решение, учитывающее интересы сборной, которая должна как следует подготовиться к Олимпиаде.

Нужно ли две недели готовиться перед ОИ? Это вопрос не ко мне, а к тренерам сборной, которые попросили именно такой перерыв. Это время будет использоваться не только для тренировок, но и для того, чтобы залечить травмы и болячки, акклиматизироваться к другому часовому поясу. Нормальная акклиматизация занимает не меньше недели. Что сейчас гадать? Надо ждать соревнований и смотреть, как всё сложится. Надеюсь, мы сыграем хорошо.

Чем раньше появляется календарь, тем лучше. Но, видимо, некоторые факторы неопределённости помешали сделать это раньше. Естественно, клубы предпочли бы заранее планировать свой график, вести переговоры с авиакомпаниями о перелётах, но будем жить с тем, с чем получается ", — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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