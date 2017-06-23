Чемпионат КХЛ будет приостановлен с 9 по 25 февраля на время проведения ОИ-2018

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Данная пауза предусмотрена в проекте календаря лиги на будущий сезон. КХЛ направила проект календаря в клубы, официальная его презентация состоится 12 июля.

«Регулярный чемпионат стартует 21 августа 2017 года в Санкт-Петербурге матчем за Кубок Открытия между СКА и ЦСКА и завершится 1 марта 2018 года, — говорится в сообщении. — Каждая команда проведет на первом этапе по 56 матчей. В расписании предусмотрены официальные международные паузы на этапы Евротура в Финляндии ( 7—11 ноября ) и России ( 13—17 декабря ), а также на период подготовки сборной (24 января — 8 февраля) и проведения Олимпийских зимних игр 2018 года ( 9—25 февраля )».

Согласно проекту, плей-офф лиги стартует 3 марта и завершится 26 апреля, если финальная серия Кубка Гагарина закончится с максимальным числом игр (семь). Прошлый сезон КХЛ начался 22 августа 2016 года, «регулярка» завершилась 18 февраля. В регулярном чемпионате сезона-2016/17 каждый из 29 клубов провел по 60 матчей.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.