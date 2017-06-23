Чемпионат КХЛ будет приостановлен с 9 по 25 февраля на время проведения ОИ-2018
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18 будет приостановлен в период с 9 по 25 февраля на время проведения Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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Данная пауза предусмотрена в проекте календаря лиги на будущий сезон. КХЛ направила проект календаря в клубы, официальная его презентация состоится 12 июля.
«Регулярный чемпионат стартует 21 августа 2017 года в
Согласно проекту,
Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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