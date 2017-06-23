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23 июня 2017, 9:39 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Чемпионат КХЛ будет приостановлен с 9 по 25 февраля на время проведения ОИ-2018

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18 будет приостановлен в период с 9 по 25 февраля на время проведения Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат стартует 21 августа 2017 года и завершится 1 марта 2018 года. Увеличить
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Данная пауза предусмотрена в проекте календаря лиги на будущий сезон. КХЛ направила проект календаря в клубы, официальная его презентация состоится 12 июля.

«Регулярный чемпионат стартует 21 августа 2017 года в Санкт-Петербурге матчем за Кубок Открытия между СКА и ЦСКА и завершится 1 марта 2018 года, — говорится в сообщении. — Каждая команда проведет на первом этапе по 56 матчей. В расписании предусмотрены официальные международные паузы на этапы Евротура в Финляндии (7—11 ноября) и России (13—17 декабря), а также на период подготовки сборной (24 января — 8 февраля) и проведения Олимпийских зимних игр 2018 года (9—25 февраля)».

Согласно проекту, плей-офф лиги стартует 3 марта и завершится 26 апреля, если финальная серия Кубка Гагарина закончится с максимальным числом игр (семь). Прошлый сезон КХЛ начался 22 августа 2016 года, «регулярка» завершилась 18 февраля. В регулярном чемпионате сезона-2016/17 каждый из 29 клубов провел по 60 матчей.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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