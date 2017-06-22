КХЛ уверена, что «Динамо» удастся решить проблемы и достойно выступить в сезоне-2017/18

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Есть полная уверенность в том, что клубу удастся решить все проблемы и достойно выступить в сезоне- 2017/18. Как сообщалось ранее, московское “Динамо” включено в число участников чемпионата», — говорится в заявлении.