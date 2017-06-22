КХЛ уверена, что «Динамо» удастся решить проблемы и достойно выступить в сезоне-2017/18
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выразила уверенность в том, что московское «Динамо» решит свои финансовые проблемы и покажет высокие результаты в следующем сезоне. Об этом говорится в заявлении опубликованном на официальном сайте лиги.
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«Есть полная уверенность в том, что клубу удастся решить все проблемы и достойно выступить в сезоне- 2017/18. Как сообщалось ранее, московское “Динамо” включено в число участников чемпионата», — говорится в заявлении.
5 июня ООО «Хоккейный клуб «Динамо», являющееся структурой Всероссийского
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