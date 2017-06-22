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22 июня 2017, 16:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

КХЛ уверена, что «Динамо» удастся решить проблемы и достойно выступить в сезоне-2017/18

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выразила уверенность в том, что московское «Динамо» решит свои финансовые проблемы и покажет высокие результаты в следующем сезоне. Об этом говорится в заявлении опубликованном на официальном сайте лиги.

Задолженность по зарплате игрокам Динамо за три месяца составляет около 800 млн рублей. Увеличить
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«Есть полная уверенность в том, что клубу удастся решить все проблемы и достойно выступить в сезоне- 2017/18. Как сообщалось ранее, московское “Динамо” включено в число участников чемпионата», — говорится в заявлении.

5 июня ООО «Хоккейный клуб «Динамо», являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за несколько месяцев составляет около 800 млн рублей. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко ранее сообщил ТАСС, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.

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Утвержден план предсезонной подготовки московского клуба КХЛ «Динамо»

Утвержден план предсезонной подготовки московского клуба КХЛ «Динамо»

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Владимир Воробьев утвердил план предсезонной подготовки команды. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».
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