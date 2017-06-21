Утвержден план предсезонной подготовки московского клуба КХЛ «Динамо»

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С 4 июля начнется углубленное медицинское обследование команды, тесты и тренировки на земле. Затем команда вылетит в Белоруссию, где в Пинске проведет учебно-тренировочные сборы и примет участие в турнире, который пройдет в Минске. После возвращения в Москву команда проведет тренировки на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Новогорске, а также товарищеские игры с хабаровским «Амуром». Завершится предсезонная подготовка участием в Кубке мэра Москвы во дворце спорта «Мегаспорт».

«Хочу отметить, что, несмотря на волнения последних недель, мы выходим на рабочий график, оснований для беспокойства общественности и болельщиков нет», — сказал Воробьев.