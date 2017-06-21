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21 июня 2017, 18:44 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Утвержден план предсезонной подготовки московского клуба КХЛ «Динамо»

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Владимир Воробьев утвердил план предсезонной подготовки команды. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».

С 4 июля начнется углубленное медицинское обследование команды тесты и тренировки на земле. Увеличить
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С 4 июля начнется углубленное медицинское обследование команды, тесты и тренировки на земле. Затем команда вылетит в Белоруссию, где в Пинске проведет учебно-тренировочные сборы и примет участие в турнире, который пройдет в Минске. После возвращения в Москву команда проведет тренировки на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Новогорске, а также товарищеские игры с хабаровским «Амуром». Завершится предсезонная подготовка участием в Кубке мэра Москвы во дворце спорта «Мегаспорт».

«Хочу отметить, что, несмотря на волнения последних недель, мы выходим на рабочий график, оснований для беспокойства общественности и болельщиков нет», — сказал Воробьев.

5 июня ООО «ХК «Динамо», являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО ОХК «Динамо» имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за три месяца составляет около 800 млн рублей. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко ранее сообщил ТАСС, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.

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Профсоюз КХЛ подал иски в суд и прокуратуру в связи с долгами перед игроками «Динамо»

Профсоюз КХЛ подал иски в суд и прокуратуру в связи с долгами перед игроками «Динамо»

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подал иски на невыплату заработной платы игрокам московского «Динамо» в гражданский суд, прокуратуру и следственный комитет. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза Андрей Коваленко.
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