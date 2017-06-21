Утвержден план предсезонной подготовки московского клуба КХЛ «Динамо»
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Владимир Воробьев утвердил план предсезонной подготовки команды. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийского
физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».
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С 4 июля начнется углубленное медицинское обследование команды, тесты и тренировки на земле. Затем команда вылетит в Белоруссию, где в Пинске проведет
«Хочу отметить, что, несмотря на волнения последних недель, мы выходим на рабочий график, оснований для беспокойства общественности и болельщиков нет», — сказал Воробьев.
5 июня ООО «ХК «Динамо», являющееся структурой Всероссийского
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