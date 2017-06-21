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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30145868/
21 июня 2017, 15:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Марис Бичевскис и Эдгарс Кулда остаются в рижском «Динамо»

Рижское «Динамо» объявило о продлении контрактов с двумя игроками.

Речь идёт о форвардах Марисе Бичевскисе и Эдгарсе Кулде. Об этом информирует официальный сайт рижского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Бичевскис в сезоне-2016/17 провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 16 (8+8) очков при показателе полезности «+3». На ЧМ-2017 он провёл 6 матчей, а всего за сборную Латвии в сезоне провёл 21 матч.

В сезоне-2016/17 на счету Кулды 9 (3+6) очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-3». За сборную Латвии он провёл 12 матчей.

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