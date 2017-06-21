Четыре клуба КХЛ имеют долги перед игроками за прошлый сезон
МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Четыре клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) имеют непогашенные задолженности перед игроками за минувший сезон. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза лиги Андрей Коваленко.
Ранее КХЛ сообщила о том, что долги перед игроками имеют 12 клубов, которые должны рассчитаться с хоккеистами до 1 июля. В противном случае на них будет наложен штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности. Позже стало известно, что долги погасили «Сибирь», «Нефтехимик» и «Амур».
«На данный момент долги имеют “Адмирал”, московское и минское “Динамо”, “Медвешчак” и “Лада”. При этом минский клуб по зарплате уже рассчитывается», — сказал Коваленко.
Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщало, что «Адмирал» имеет задолженность по зарплате с января. «У “Лады” задолженность не такая большая — за апрель», — отметил глава профсоюза.
«Медвешчак» решением совета директоров лиги от 24 мая был исключен из КХЛ.
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