Четыре клуба КХЛ имеют долги перед игроками за прошлый сезон

Ранее КХЛ сообщила о том, что долги перед игроками имеют 12 клубов, которые должны рассчитаться с хоккеистами до 1 июля. В противном случае на них будет наложен штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности. Позже стало известно, что долги погасили «Сибирь», «Нефтехимик» и «Амур».

«На данный момент долги имеют “Адмирал”, московское и минское “Динамо”, “Медвешчак” и “Лада”. При этом минский клуб по зарплате уже рассчитывается», — сказал Коваленко.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщало, что «Адмирал» имеет задолженность по зарплате с января. «У “Лады” задолженность не такая большая — за апрель», — отметил глава профсоюза.

«Медвешчак» решением совета директоров лиги от 24 мая был исключен из КХЛ.