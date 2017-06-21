У кого в КХЛ есть $10 миллионов на контракт Радулову?
Пока Александр Радулов ведёт переговоры с «Монреалем», появляются слухи о его возвращении в КХЛ. Какой клуб может себе его позволить?
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Это кажется безумством, но чем дальше затягиваются переговоры Александра Радулова с «Монреалем», тем громче разговоры о возможном возвращении звёздного форварда в Россию. Якобы один из клубов КХЛ готов предложить Радулову контракт на $ 8−10 млн. Сумма, учитывая нынешний курс, сумасшедшая.
Столько в лиге не получает никто, и даже контракт Радулова с ЦСКА был куда скромнее. Казалось бы, зачем Александру возвращаться в КХЛ спустя год после того, как он всё бросил и рванул за океан? Даже если он не договорится с «Канадиенс», которые уже подстраховались, выменяв Джонатана Друена, перед ним открывается рынок НХЛ. Тем не менее предстоящая Олимпиада и недавний развод могут повлиять на планы Радулова. Беспрецедентный контракт в данном случае подтолкнёт его к принятию решения. Так кто же может позволить себе потратить на одного игрока 600 млн рублей, то есть столько, сколько в обозримом будущем будет составлять потолок зарплат в КХЛ?
ЦСКА
Самый очевидный вариант. Радулов уезжал в НХЛ из ЦСКА, туда же он и вернётся. Москвичи не сохранили за собой прав на Александра, но зато расстались полюбовно. Ни клуб, ни игрок не сжигали мосты. За год его отсутствия на Ленинградском проспекте хоть и сменился главный тренер, с Игорем Никитиным форвард знаком хорошо. Вернувшись в ЦСКА, Радулов, как и прежде, будет главной звездой команды, а то и всей лиги. Взяв ему на замену Валерия Ничушкина, «армейцы» не смогли восполнить потерю. А уж если в НХЛ уедет Стефан Да Коста, претендентам на кубок Гагарина позарез нужен будет состоявшийся лидер креативного плана.
Впрочем, если оглядываться на трансферную политику столичной команды в это межсезонье, возможность вернуть Радулова никто всерьёз не рассматривал. Совокупно, если учитывать суммы контрактов и затраты на трансферы, ЦСКА потратил на новичков около 2 миллиардов (!) рублей. Шалунов, Шумаков, Бурдасов, Окулов и Капризов на пятерых будут получать около 500 млн, что приближается к предполагаемому контракту Радулова. Но главное — это даже не деньги, недостатка которых ЦСКА точно не испытывает, а расписанные роли в команде. Справа в ведущих звеньях могут сыграть и Ничушкин, и Капризов, и Бурдасов, но после подписания Радулова
СКА
Если бы не одно «но», для Радулова уже была бы расстелена красная дорожка от Монреаля до
Заключи Радулов контракт со СКА, он мог бы не только получать баснословные деньги, но и играть при полных трибунах, что ему не светило бы в Москве.
«Ак Барс»
Остались в далёком прошлом и почти забыты те времена, когда клуб из Казани сорил деньгами. Собрав «дрим тим» на тысячелетие города, «Ак Барс» так обжёгся, что впредь хоть и входил в число олигархов, больших звёзд не заманивал. Казанцы скорее дадут 100 миллионов Михаилу Варнакову, чем насыпят 200 миллионов настоящему мастеру. Последний
Деньги в Казани, разумеется, есть. «Ак Барс» ведёт переговоры с Данисом Зариповым, а это точно не меньше 100 млн рублей в год.
«Салават Юлаев»
Почти год назад, когда Радулов искал клуб в НХЛ, известный заокеанский инсайдер Эллиот Фридман сватал его в «Салават Юлаев». Тогда же мы смело отвергли этот вариант, приведя сразу несколько причин, почему этому переходу не бывать. С тех пор мало что изменилось. В КХЛ
«Металлург»
Если Геннадий Величкин не сможет договориться о новом контракте с Данисом Зариповым и тот вернётся в Казань, в первом звене «Магнитки» образуется вакансия. Не стоит даже сомневаться, что Радулов идеально впишется в тройку к Сергею Мозякину и Яну Коваржу. С ним это сочетание станет, безусловно, лучшим в лиге. Более того, в одном клубе сосредоточатся двое лучших игроков в истории КХЛ. Красивый сценарий, не правда ли? Да только шансов на его воплощение в жизнь совсем немного. Не заря же «сталевары» не могут договориться с Зариповым, чьим аппетиты несравнимы с запросами Радулова.
Руководство магнитогорцев не скрывает, что финансовый вопрос в переговорах стоит ребром, а зарплатный бюджет «Металлурга» в следующем сезоне должен составить 900 млн рублей. Отдавать 2/3 от бюджета одному игроку, даже такому выдающемуся, как Радулов, не только неразумно, но и нереально. Одни только Мозякин с Кошечкиным готовы на двоих «доесть» остатки. Да и Радулову, успевшему поиграть в Москве и Монреале, нет никакого смысла ехать в небольшой и рабочий Магнитогорск.
«Авангард»
Приезд Соботки преподносился как большая победа «Авангарда», но по факту в НХЛ он был игроком третьего звена, двусторонним центром, далёким от звёздного статуса. Соответственно и требования по зарплате у него были раза в два меньше, чем у Александра. «Авангард», то и дело испытывающий проблемы с финансированием, пусть и входит по инерции в число
«Локомотив»
Ярославский клуб прочно стоит на ногах, но в вопросах трат на игроков, пожалуй, самый прижимистый из всех
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