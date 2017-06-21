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21 июня 2017, 15:18 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Чемпион Латвии вратарь Калниньш продлил контракт с рижским «Динамо»

Рижское «Динамо» продлило контракт с вратарём Янисом Калниньшем.

Об этом информирует официальный сайт рижского клуба Континентальной хоккейной лиги. Это будет второй сезон латвийского вратаря в Континентальной хоккейной лиге.

В сезоне-2016/17 Калниньш провёл 30 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, пропустив в среднем 2,23 шайбы за матч и отразив 92,5% бросков. Голкипер провёл один матч на ЧМ-2017, всего же в прошедшем сезоне он провёл 6 матчей за сборную Латвии. Калниньш является чемпионом Латвии и лучшим вратарём латвийского чемпионата в сезоне-2010/11.

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