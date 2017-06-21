Профсоюз КХЛ подал иски в суд и прокуратуру в связи с долгами перед игроками «Динамо»

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5 июня ООО «Хоккейный клуб «Динамо», являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за несколько месяцев составляет около 800 млн рублей. Ранее Коваленко сообщил ТАСС, что 12 хоккеистов клуба обратились за помощью в профсоюз.

«На вчерашний вечер уже 17 хоккеистов подали заявления, ребята звонят. Мы подаем заявления в соответствии с регламентом — сначала в дисциплинарный комитет с просьбой присудить игроку статус неограниченно свободного агента и подтвердить задолженность по контракту перед игроками, — сказал Коваленко. — Уже подали иски в гражданский суд на невыплату заработной платы, в прокуратуру и следственный комитет».

По словам Коваленко, профсоюз обсудил ситуацию с задолженностями перед игроками «Динамо» с лигой.