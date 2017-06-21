Колтон Гиллис продлил контракт с рижским «Динамо»

28-летний канадский хоккеист заключил с рижским «Динамо» новый контракт. Об этом информирует официальный сайт рижской команды Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2016/17 Гиллис провёл за рижскую команду 43 матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 14 (8+6) очков. Показатель полезности составил «-4». Хоккеист имеет опыт выступлений в НХЛ за «Миннесоту Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс» — 18 очков в 154 матчах.