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21 июня 2017, 13:58 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Колтон Гиллис продлил контракт с рижским «Динамо»

Нападающий Колтон Гиллис продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге.

28-летний канадский хоккеист заключил с рижским «Динамо» новый контракт. Об этом информирует официальный сайт рижской команды Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2016/17 Гиллис провёл за рижскую команду 43 матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 14 (8+6) очков. Показатель полезности составил «-4». Хоккеист имеет опыт выступлений в НХЛ за «Миннесоту Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс» — 18 очков в 154 матчах.

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