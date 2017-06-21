Федоров: ООО ХК «Динамо» готово оказать правовую поддержку игрокам в вопросе долгов
СОЧИ, 21 июн —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Новое руководство московского хоккейного клуба «Динамо» готово оказать правовую поддержку игрокам и сотрудникам «бело-голубых» по вопросам выплаты долгов, накопленных предыдущим руководством клуба, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров.
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«Как уже сообщалось, ООО «Хоккейный клуб «Динамо» не является правопреемником АНО «ОХК «Динамо» и не имеет юридических оснований для закрытия долгов, сформированных АНО. Однако, идя навстречу потребностям игроков и персонала хоккейного клуба, мы готовы оказать правовую поддержку в отстаивании законных интересов работников перед их старым работодателем», — сказал Федоров.