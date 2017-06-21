Федоров: ООО ХК «Динамо» готово оказать правовую поддержку игрокам в вопросе долгов

В мае председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что долги хоккейного клуба составляют порядка 2 миллиардов рублей. По информации «Р-Спорт», из них общий долг перед хоккеистами составляет 727 873 000 рублей. Позже стало известно, что ООО «Хоккейный клуб «Динамо» допущено до участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. При этом новое юридическое лицо не будет выплачивать долги, накопленные при прежнем руководстве.

«Как уже сообщалось, ООО «Хоккейный клуб «Динамо» не является правопреемником АНО «ОХК «Динамо» и не имеет юридических оснований для закрытия долгов, сформированных АНО. Однако, идя навстречу потребностям игроков и персонала хоккейного клуба, мы готовы оказать правовую поддержку в отстаивании законных интересов работников перед их старым работодателем», — сказал Федоров.