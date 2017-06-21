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21 июня 2017, 13:46 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Воробьев: Тренерский штаб ХК «Динамо» сохранится практически в полном составе

СОЧИ, 21 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Тренерский штаб московского «Динамо» после организационно-правовых изменений сохранится практически в полном составе, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер «бело-голубых» Владимир Воробьев.

В мае председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что долги хоккейного клуба составляют порядка 2 миллиардов рублей. По информации «Р-Спорт», из них общий долг перед хоккеистами составляет 727 873 000 рублей. Позже стало известно, что ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) допущено до участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18.

«Тренерский штаб переходит в ООО практически в полном составе, уже сформирован план предсезонной подготовки. Сборы пройдут в соответствии с ранее составленными планами», — сказал Воробьев.

Динамо М
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СОЧИ, 21 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Новое руководство московского хоккейного клуба «Динамо» готово оказать правовую поддержку игрокам и сотрудникам «бело-голубых» по вопросам выплаты долгов, накопленных предыдущим руководством клуба, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров.
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