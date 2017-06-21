Воробьев: Тренерский штаб ХК «Динамо» сохранится практически в полном составе
СОЧИ, 21 июн —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Тренерский штаб московского «Динамо» после организационно-правовых изменений сохранится практически в полном составе, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер «бело-голубых» Владимир Воробьев.
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«Тренерский штаб переходит в ООО практически в полном составе, уже сформирован план предсезонной подготовки. Сборы пройдут в соответствии с ранее составленными планами», — сказал Воробьев.