Воробьев: Тренерский штаб ХК «Динамо» сохранится практически в полном составе

В мае председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что долги хоккейного клуба составляют порядка 2 миллиардов рублей. По информации «Р-Спорт», из них общий долг перед хоккеистами составляет 727 873 000 рублей. Позже стало известно, что ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) допущено до участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18.

«Тренерский штаб переходит в ООО практически в полном составе, уже сформирован план предсезонной подготовки. Сборы пройдут в соответствии с ранее составленными планами», — сказал Воробьев.