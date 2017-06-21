«Сибирь» представила логотип в честь 55-летнего юбилея клуба
«Сибирь» представила свой логотип в честь 55-летия клуба.
Об этом информирует официальный «Твиттер» новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги.
«Сибирь» выступает в Континентальной хоккейной лиге с момента основания. Наивысшее достижение команды в Континентальной хоккейной лиге — финал Восточной конференции в сезоне-2014/15, новосибирцы уступили будущему финалисту «Ак Барсу». В сезоне-2016/17 новосибирская команда не попала в розыгрыш Кубка Гагагрина.
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