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21 июня 2017, 13:42 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Сибирь» представила логотип в честь 55-летнего юбилея клуба

«Сибирь» представила свой логотип в честь 55-летия клуба.

Об этом информирует официальный «Твиттер» новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» выступает в Континентальной хоккейной лиге с момента основания. Наивысшее достижение команды в Континентальной хоккейной лиге — финал Восточной конференции в сезоне-2014/15, новосибирцы уступили будущему финалисту «Ак Барсу». В сезоне-2016/17 новосибирская команда не попала в розыгрыш Кубка Гагагрина.

Сибирь
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КХЛ: «Сибирь» и «Нефтехимик» в полном объеме закрыли долги по зарплате за сезон-16/17

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейные клубы «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Сибирь» (Новосибирск) в полном объёме погасили задолженности по оплате труда за прошлый сезон, сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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