«Сибирь» представила логотип в честь 55-летнего юбилея клуба

Об этом информирует официальный «Твиттер» новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» выступает в Континентальной хоккейной лиге с момента основания. Наивысшее достижение команды в Континентальной хоккейной лиге — финал Восточной конференции в сезоне-2014/15, новосибирцы уступили будущему финалисту «Ак Барсу». В сезоне-2016/17 новосибирская команда не попала в розыгрыш Кубка Гагагрина.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Как вы уже знаете, сезон 2017/2018 - юбилейный для "Сибири". Нам исполняется 55 лет! И вот он логотип в честь юбилея! <a href="https://t.co/4i9BKGhBh7">pic.twitter.com/4i9BKGhBh7</a></p>— Hockey Club Sibir (@hcsibir) <a href="https://twitter.com/hcsibir/status/877468263952809985">21 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>