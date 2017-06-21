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21 июня 2017, 13:37 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Есмантович: ЦСКА рассматривает несколько хоккеистов «Динамо» для усиления

Обновлено: 12:21
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Президент московского клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал возможность перехода ряда игроков московского «Динамо», где существует задолженность по зарплате, в стан московских «армейцев».

В настоящее время часть игроков «бело-голубых» подавли заявления в профсоюз.

«Потенциально из московского “Динамо” при невыплате зарплаты могут уйти многие хоккеисты. ЦСКА рассматривает несколько кандидатов для усиления своего состава», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

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