Есмантович: ЦСКА рассматривает несколько хоккеистов «Динамо» для усиления

В настоящее время часть игроков «бело-голубых» подавли заявления в профсоюз.

«Потенциально из московского “Динамо” при невыплате зарплаты могут уйти многие хоккеисты. ЦСКА рассматривает несколько кандидатов для усиления своего состава», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.