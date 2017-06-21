Хоккеист московского «Динамо» Робинсон близок к переходу в ЦСКА
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 21 июн —
Р-Спорт. Канадский защитник московского «Динамо» Мэт Робинсон близок к переходу в столичный ЦСКА, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ходу переговоров.
В прошлом сезоне Робинсон провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 21 (7 шайб + 14 передач) очко. Контракт 31-летнего канадца с «Динамо» рассчитан до конца сезона-2017/18. Нынешнее руководство «бело-голубых» имеет многомесячные долги перед хоккеистами.
По информации источника агентства, Робинсон — один из игроков, подавших заявление в арбитраж КХЛ с просьбой расторгнуть контракт с «Динамо»