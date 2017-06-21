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21 июня 2017, 13:17 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист московского «Динамо» Робинсон близок к переходу в ЦСКА

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. Канадский защитник московского «Динамо» Мэт Робинсон близок к переходу в столичный ЦСКА, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ходу переговоров.

В прошлом сезоне Робинсон провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 21 (7 шайб + 14 передач) очко. Контракт 31-летнего канадца с «Динамо» рассчитан до конца сезона-2017/18. Нынешнее руководство «бело-голубых» имеет многомесячные долги перед хоккеистами.

По информации источника агентства, Робинсон — один из игроков, подавших заявление в арбитраж КХЛ с просьбой расторгнуть контракт с «Динамо» из-за долгов по зарплате. В случае удовлетворения заявления хоккеиста, вероятнее всего, он продолжит карьеру в ЦСКА — между представителями хоккеиста и клубом существует договоренность о подписании контракта.

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