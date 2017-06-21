«Ак Барс» продлил контракт с Токрановым
«Ак Барс» продлил контракт с защитником Василием Токрановым.
Об этом информирует официальный сайт казанского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на год.
В сезоне-2016/17 Токранов провёл за казанскую команду 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 22 (5+17) очков при показателе полезности «+4». В 12 матчах
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