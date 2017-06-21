«Ак Барс» продлил контракт с Токрановым

Об этом информирует официальный сайт казанского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на год.

В сезоне-2016/17 Токранов провёл за казанскую команду 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 22 (5+17) очков при показателе полезности «+4». В 12 матчах плей-офф на счету игрока 4 (0+4) очка при показателе полезности «-1». Всего на уровне КХЛ на счету Токранова 56 очков в 223 матчах.