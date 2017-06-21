Игра на опережение. Зачем СКА права на Кузнецова?

ПРАВА НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

— Готов ли я вернуться в КХЛ? Думаю, что это исключено. Правда, если мне скажут, что я тут никому не нужен, то не будет выбора, и я поеду играть в Россию. Но если будут варианты остаться, то я останусь, — говорил Кузнецов в апрельском интервью «СЭ».

Возникает логичный вопрос: если его возвращение маловероятно, зачем СКА покупать права и тем более тратить на них 150 миллионов рублей?

Сумма трансфера, кстати, показательна: вспоминая отданные ЦСКА «Сибири» 410 миллионов рублей за Шалунова, Шумакова и Окулова, путем нехитрого математического вычисления можно выяснить, что на рынке КХЛ форвард «Вашингтона» стоит немногим более новичков московского клуба. Странно, разве нет? Если бы Кузнецов реально собирался в Россию и имел предварительную договоренность со СКА, то «Трактор» мог бы запросить с питерцев огромные деньги — куда больше 150 миллионов.

Очевидно, что чемпион покупает права, рискуя, что уже через пару лет, когда Евгений получит статус НСА (неограниченно свободного агента) в КХЛ, они пропадут. Решение кажется недальновидным — но только с точки зрения бизнес-модели.

Для СКА трата 150 миллионов рублей — это не очень большая потеря, если существует малейшая надежда провернуть главный трансфер межсезонья. А он питерскому клубу нужен как воздух. Почему?

Вадим Шипачев уехал в «Вегас», Евгений Дадонов должен последовать за ним уже через пару недель, Илья Ковальчук тоже нацелен именно на НХЛ. Разом СКА может потерять двух форвардов первого (не по заявке, а по сути) звена и еще одного нападающего топ-6, который одновременно является главным медийным лицом клуба. Вячеслав Войнов часто травмируется, Павел Дацюк тоже, и ему скоро 39, а больше, кроме Никиты Гусева, хоккеистов уровня выше среднего в Санкт-Петербурге и нет.

Есть и еще один трансферный фактор: СКА не в одну, а даже в две калитки проиграл межсезонье другим армейцам — московским. Уже указанные Шумаков, Шалунов, Окулов, а также Бурдасов и Капризов — сложно поверить, что Олег Знарок не хотел бы получить в свое распоряжение хотя бы парочку из этой пятерки. Особенно это касается экс-форварда «Салавата Юлаева», борьбу за которого ЦСКА выиграл благодаря внехоккейным факторам. Да, москвичи изрядно потратились, но зато к сезону-2017/18 именно они подходят в качестве «бумажных» фаворитов — если Дадонов и Ковальчук все-таки уедут в НХЛ.

Именно поэтому СКА надо играть на опережение. В ЦСКА собрался мощнейший состав, несколько почти равнозначных звеньев, но больших звезд, кроме Капризова (потенциально), в команде Игоря Никитина нет. Попытка вернуть в Россию Никиту Зайцева не увенчалась успехом, поэтому москвичи пытаются убедить Дмитрия Орлова (они обладают правами на защитника «Вашингтона»). А вдруг ЦСКА решит позариться и на Кузнецова? Это стало бы чуть ли не смертельным ударом по конкурентам из Северной столицы — в имиджевом плане в том числе. Потратить заранее 150 миллионов и обезопасить себя от риска — идея отчасти логичная.

Забавно, что нынешняя ситуация в чем-то повторяет истории задрафтованных в НХЛ в 80-е советских хоккеистов — только наоборот. Тогда самые дальновидные генменеджеры — например, «Ванкувера» и «Нью-Джерси» — тратили пики в далеких раундах на советских звезд. Кто-то до НХЛ не доехал, но надежды на тех же Ларионова или Фетисова оправдались. Сейчас уже российские клубы бронируют права — вдруг кто вернется? Правда, тратятся уже не маловажные выборы на драфте, а миллионы рублей, но такова специфика нашей лиги и спортивной экономики в России.

ПОЧЕМУ КУЗНЕЦОВ НЕ ВЕРНЕТСЯ

Допустим, СКА все-таки выкупит права на Кузнецова и предложит ему вернуться в Россию. Есть ли одна серьезная причина для Евгения решиться на сенсационный трансфер? Реальных аргументов два: деньги и Олимпиада.

После ухода Шипачева, Дадонова и Ковальчука «платежка» СКА серьезно разгрузится — на сумму около полумиллиарда рублей, так что для питерцев затраты на Кузнецова будут равноценной заменой. Сейчас Евгений ведет переговоры с «Вашингтоном»: он может рассчитывать на контракт вроде «6 на 6» — на шесть лет по шесть миллионов долларов за каждый год. Намного больше выбить из «Кэпс» вряд ли выйдет: на них давит потолок зарплат (пусть он и поднялся), а первый центр Никлас Бэкстрем получает по 6,7 миллиона за сезон. У Кузнецова (пока) статус немного ниже. СКА способен перебить это предложение по зарплате (за счет маленьких российских налогов), но не по срокам — в России длина контрактов редко доходит даже до четырех лет.

Если Кузнецов возвращается в Россию, он автоматически превращается в главную звезду КХЛ и нашей сборной на безэнхаэловской Олимпиаде.

Проблема для СКА в том, что даже два этих аргумента (а других нет) сработают только в случае каких-то экстраординарных обстоятельств. Причем человеческий фактор здесь очень важен: Кузнецов — тот самый хоккеист, который уже один раз променял свой отъезд в НХЛ на два сезона в России и возможность сыграть на Олимпиаде. Да, Евгений прилично заработал (в «Тракторе» он был одним из самых дорогих игроков КХЛ), но остановился в развитии, пролетел мимо Зимних игр (причем заслуженно) и потом с огромными мучениями адаптировался к заокеанскому хоккею.

Сейчас Кузнецову 25 лет, он почувствовал вкус КХЛ, НХЛ, плей-офф Кубка Стэнли и сборной, и теперь понимает, что к чему. Два года назад он спокойно согласился на переходный двухлетний контракт с «Вашингтоном» на шесть миллионов долларов. В «Кэпс» готовы сделать ставку на Евгения как на одного из ключевых игроков, с тренером проблем не наблюдается, со здоровьем все в порядке, семейные обстоятельства не влияют, страсти к революционным поступкам у него нет. В общем, у форварда нет ни одной серьезной причины поехать в Россию, какие были у других звездных возвращенцев.

Забавно, но в выигрыше от трансфера прав, помимо «Трактора», должен оказаться сам Кузнецов. «Вашингтон» высоко ценит «челябинского Гарри Поттера», но хотел бы продлить его подешевле, поэтому солидное предложение от одного из богатейших клубов КХЛ — неплохой козырь, чтобы заставить «Кэпс» подвинуться и поторопиться. Но не факт, что развязка этой истории уже близка: прошлогодний пример Никиты Кучерова, который подписался лишь в сентябре, показывает, что сага с контрактом Кузнецова может растянуться на месяцы.