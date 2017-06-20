Лучшая селекция межсезонья? Как «Йокерит» стал скрытым фаворитом Запада
Возвращение Кивистё и Лепистё, второй шанс в КХЛ для Палолы, матч на открытом воздухе в истории — что случилось с «Йокеритом» в межсезонье.
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Прошлый сезон стал худшим для финского «Йокерита» за время выступления в КХЛ. На это есть ряд причин, например смена тренера. Юкка Ялонен не смог в полной мере заменить профессора Эркку Вестерлунда. Ялоненом были недовольны игроки, и не зря — он, при всём к нему уважении, тренер для сборной, а не для клуба. Специалист не смог ничего добиться со СКА, а в первый его сезон в «Йокерите» команда с трудом вышла в
Ещё одна причина заключается в селекции. Не может даже гениальный менеджер привозить три года подряд хоккеистов, которые неизменно будут выстреливать. В первый сезон в «Йокерите» главной ударной силой было звено, состоявшее из Линуса Умарка, Петра Коукала и Стива Мозеса. На следующий сезон все они разъехались, но Яри Курри со своими помощниками привёз в Хельсинки Брэндона Козуна с Петером Регином. Козун тоже уехал через год.
В сезоне-2016/17 ему на замену пришёл Брайан О’Нилл, но он не смог повести за собой команду. Он другой по характеру игрок, в отличие от Мозеса и Козуна, которые могли решить судьбу эпизода. Брайан любит больше играть в силовой хоккей, типичный боец. Ещё была сделана ставка на Джоуи Хишона, который набрал меньше очков, чем неповоротливый громила Марко Анттила. Кроме того, на команде сказался уход капитана Нико Капанена и основного вратаря Хенрика Карлссона.
Юбилейный сезон
В ближайшем сезоне «Йокерит» будет отмечать свой 50-летний юбилей. КХЛ пошла навстречу клубу и разрешила провести 2 декабря матч регулярного чемпионата с петербургским СКА на открытом воздухе. Это будет первая подобная встреча в истории лиги. К сожалению, она пройдёт не на олимпийском стадионе, где не так давно играли матч Евротура сборные России и Финляндии, а в парке Кайсаниеми, где будут собраны трибуны на 18 тысяч зрителей.
Межсезонье показывает, что клуб готовится к юбилею достаточно серьёзно. Главным усилением стал голкипер Карри Рамо. У «джокеров» не было за всё время в КХЛ такого сильного вратаря. Швед Карлссон надёжно действовал два сезона, но он вратарь, который не умеет выигрывать важные и решающие матчи. Рамо с «Авангардом» играл в финале Кубка Гагарина. Единственный тревожный момент — это его здоровье, ведь начало прошлого сезона он пропустил
Возвращение блудного Лепистё
В защитной линии остались
А в нападении впервые не нужно будет строить всё заново! Команду покинули молодой игрок Франк Гюмер и канадец Джоуи Хишон, от которого ждали гораздо больше, чем 9 очков за весь сезон. Мотор команды О’Нилл остался, на месте и капитан Петер Регин. В команду пришёл Олли Палола: этот техничный снайпер провалился в «Витязе» два года назад, но в прошлом сезоне был великолепен в шведском «Вякшё». Теперь он получил новый вызов в клубе, в котором сделают всё для того, чтобы он ярко показал себя.
«Джокеры» не брезгуют и возвращением финнов
За селекцию финнам можно смело ставить пятёрку. Они провели очень качественную работу, отказавшись от массовых закупок и кардинального обновления состава. Команда стала сильнее, осталось только показать это на льду. Для Юкки Ялонена это будет очень важный сезон. Возможно, ему будет сложнее
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