Дэвисон, Паско и Скарфаген покинули тренерский штаб минского «Динамо»
Три специалиста покинули тренерский штаб клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск.
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Об этом информирует официальный сайт минской команды Континентальной хоккейной лиги. Речь идёт о Робе Дэвисоне, Роне Паско и Кристиане Скарфагене.
Дэвисон и Паско были помощниками главного тренера минской команды Крэйга Вудкрофта, Скарфаген отвечал за физическую подготовку. В настоящее время на официальном сайте минской команды КХЛ в разделе «тренерский штаб» присутствуют фамилии Вудкрофт и Кузьменков. В прошлом сезоне с вратарями «Динамо» работал известный по выступлениям за клубы Суперлиги и КХЛ Андрей Мезин, о его будущем в клубе пока ничего не известно.
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