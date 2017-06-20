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20 июня 2017, 15:28 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дэвисон, Паско и Скарфаген покинули тренерский штаб минского «Динамо»

Три специалиста покинули тренерский штаб клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск.

Три специалиста покинули тренерский штаб клуба Континентальной хоккейной лиги Динамо Минск. Увеличить
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Об этом информирует официальный сайт минской команды Континентальной хоккейной лиги. Речь идёт о Робе Дэвисоне, Роне Паско и Кристиане Скарфагене.

Дэвисон и Паско были помощниками главного тренера минской команды Крэйга Вудкрофта, Скарфаген отвечал за физическую подготовку. В настоящее время на официальном сайте минской команды КХЛ в разделе «тренерский штаб» присутствуют фамилии Вудкрофт и Кузьменков. В прошлом сезоне с вратарями «Динамо» работал известный по выступлениям за клубы Суперлиги и КХЛ Андрей Мезин, о его будущем в клубе пока ничего не известно.

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