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20 июня 2017, 13:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Источник: «Салават Юлаев» заключил со Скривенсом предварительный контракт

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

«Салават Юлаев» заключил с вратарём Беном Скривенсом предварительное соглашение.

Об этом информирует «Бизнес Online». По информации издания, помешать сделке может лишь предложение вратарю одностороннего контракта в Национальной хоккейной лиге.

Скривенс в минувшем сезоне был основным вратарём минского «Динамо». Хоккеист вышел на рынок свободных агентов. При этом существует вариант, что основным вратарём уфимской команды останется швед Никлас Сведберг, и его контракт не будет выкуплен клубом или расторгнут. Ранее появились сведения, что уфимская команда интересуется вратарём системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кристерсом Гудлевскисом.

Салават Юлаев
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