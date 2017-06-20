ХК «Динамо» за долги может выйти из своей лиги
Хоккейный клуб «Динамо» может покинуть КХЛ
из-за долгов. Из-за финансовых проблем московский клуб может согласиться выступать в ВХЛ для снижения финансовой загруженности.
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При этом, как информирует «Федеральное агентство новостей», в случае выхода «Динамо» из КХЛ задолженность по зарплате перед хоккеистами и сотрудниками клуба будут погашены, а лидеры покинут команду.
Ранее сообщалось, что долг клуба составляет порядка 750 млн рублей.