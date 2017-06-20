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20 июня 2017, 12:29 | Хоккей: КХЛ | Известия

ХК «Динамо» за долги может выйти из своей лиги

Хоккейный клуб «Динамо» может покинуть КХЛ из-за долгов. Из-за финансовых проблем московский клуб может согласиться выступать в ВХЛ для снижения финансовой загруженности.

Хоккейный клуб Динамо может покинуть <span class=error>КХЛ</span> <nobr>из-за </nobr>долгов. <nobr>Из-за </nobr>финансовых проблем московский клуб может согласиться выступать в <span class=error>ВХЛ</span> для снижения финансовой загруженности. Увеличить
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При этом, как информирует «Федеральное агентство новостей», в случае выхода «Динамо» из КХЛ задолженность по зарплате перед хоккеистами и сотрудниками клуба будут погашены, а лидеры покинут команду.

Ранее сообщалось, что долг клуба составляет порядка 750 млн рублей.

Динамо М
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МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Профсоюз Континентальной хоккейной хоккейной лиги (КХЛ) проведет встречу с руководством лиги и ООО «Хоккейный клуб «Динамо» по ситуации с долгами перед игроками. Об этом ТАСС сообщил председатель профсоюза Андрей Коваленко.
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