Виталий Колесник: Не стоит делать драмы из потери Боченски

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Среди болельщиков сразу начали обсуждаться всевозможные варианты продолжения карьеры Виталия — вплоть до завершения им выступлений на льду. Продолжит ли Колесник профессиональную карьеру хоккеиста? Об этом корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил спросить самого игрока.



— Виталий, Вы покинули «Барыс», расторгнув контракт по инициативе клуба, или это было обоюдное решение?

— Инициатива расторжения контракта с «Барысом» исходила от клуба, а уже затем мы приняли совместное решение об этом.



— Почему же контракт все-таки был разорван?

— Я думаю, руководство клуба собирается делать ставку на более молодых, в целом, игроков в команде.



— Неудача национальной сборной Казахстана на мировом чемпионате в Киеве повлияла на расторжение контракта «Барыса» с Вами?

— Не знаю, насколько выступление сборной Казахстана в Киеве на это повлияло, но такой вариант вполне допускаю.



— В нынешнем сезоне Вы провели довольно мало игр. Как, вообще, можете оценить свое выступление в этом хоккейном году?

— Не играв толком весь сезон, я не могу дать оценку своему выступлению — ни отрицательную, ни положительную.



— Не жалеете сейчас, что перед началом прошлого сезона перешли из «Локомотива» в «Барыс»?

— В начале прошлого сезона никаких сомнений в правильности перехода в «Барыс» у меня не было. Уже потом, когда я не выходил на лед, конечно, сожаления об этом возникли.



— Выступления в хоккее продолжите или задумываетесь о завершении карьеры?

— Нет, о завершении карьеры я еще не думаю. Собираюсь продолжить играть в хоккей.



— Есть ли предложения от других хоккейных клубов КХЛ или ВХЛ? Или, быть может, Вас можно будет увидеть в чемпионате Казахстана?

— Ну, этими вопросами сейчас занимается мой агент. Пока информацию о том, за какой клуб я буду играть, озвучить не могу.



— Вообще, сколько сезонов еще планируете провести в хоккее?

— Сколько сезонов еще отыграю, загадывать не буду. Пока здоровье есть — поиграю еще.



— Брэндон Боченски завершил карьеру хоккеиста. Насколько уход капитана может сказаться на игре «Барыса» и сборной Казахстана?

— Это хоккейная жизнь, — кто-то заканчивает выступления, а на смену им приходят молодые игроки. Большой драмы из этого болельщикам, думаю, не стоит делать. Команда пополнится более молодыми амбициозными хоккеистами, и, думаю, все у «Барыса» будет нормально.



— Вы поиграли во многих командах, а в каком клубе чувствовали себя наиболее комфортно?

— Наверное, самым хорошим было время, когда защищал ворота ярославского «Локомотива».



— У Вас была попытка заиграть в НХЛ…

— У меня был двухсторонний контракт, и я выступал в АХЛ. За «Колорадо Эвеланш» в НХЛ мне удалось провести всего 8 матчей.



— Всегда считалась, что в Казахстане сильная хоккейная вратарская школа. Можно ли говорить об этом сейчас?

— Раньше наша вратарская школа была, конечно, сильнее. Упадок пошел, когда молодые хоккеисты вместе с тренерами начали массово переезжать в Россию. Сейчас постепенно все восстанавливается, и, надеюсь, в Казахстане опять будет хорошая вратарская школа.



— По завершении карьеры не продолжите работу в хоккее в качестве тренера?

— Если буду востребован как тренер, то я не против попробовать себя в этой роли.