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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30129781/
20 июня 2017, 20:16 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Виталий Колесник: Не стоит делать драмы из потери Боченски

Этот казахстанский хоккейный вратарь немало выиграл титулов за свою игровую карьеру. Воспитанник усть-каменогорской школы хоккея, выступая в различных клубах, становился чемпионом России и Казахстана, завоевывал Кубок Гагарина, в составе сборной команды Казахстана становился победителем Азиатских Игр. В прошедшем сезоне Виталия Колесника любители хоккея на льду видели довольно редко, а по его завершении этот страж ворот и вовсе покинул ведущий казахстанский клуб «Барыс».

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Среди болельщиков сразу начали обсуждаться всевозможные варианты продолжения карьеры Виталия — вплоть до завершения им выступлений на льду. Продолжит ли Колесник профессиональную карьеру хоккеиста? Об этом корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил спросить самого игрока.

 — Виталий, Вы покинули «Барыс», расторгнув контракт по инициативе клуба, или это было обоюдное решение?

 — Инициатива расторжения контракта с «Барысом» исходила от клуба, а уже затем мы приняли совместное решение об этом.

 — Почему же контракт все-таки был разорван?

 — Я думаю, руководство клуба собирается делать ставку на более молодых, в целом, игроков в команде.

 — Неудача национальной сборной Казахстана на мировом чемпионате в Киеве повлияла на расторжение контракта «Барыса» с Вами?

 — Не знаю, насколько выступление сборной Казахстана в Киеве на это повлияло, но такой вариант вполне допускаю.

 — В нынешнем сезоне Вы провели довольно мало игр. Как, вообще, можете оценить свое выступление в этом хоккейном году?

 — Не играв толком весь сезон, я не могу дать оценку своему выступлению — ни отрицательную, ни положительную.

 — Не жалеете сейчас, что перед началом прошлого сезона перешли из «Локомотива» в «Барыс»?

 — В начале прошлого сезона никаких сомнений в правильности перехода в «Барыс» у меня не было. Уже потом, когда я не выходил на лед, конечно, сожаления об этом возникли.

 — Выступления в хоккее продолжите или задумываетесь о завершении карьеры?

 — Нет, о завершении карьеры я еще не думаю. Собираюсь продолжить играть в хоккей.

— Есть ли предложения от других хоккейных клубов КХЛ или ВХЛ? Или, быть может, Вас можно будет увидеть в чемпионате Казахстана?

 — Ну, этими вопросами сейчас занимается мой агент. Пока информацию о том, за какой клуб я буду играть, озвучить не могу.

 — Вообще, сколько сезонов еще планируете провести в хоккее?

 — Сколько сезонов еще отыграю, загадывать не буду. Пока здоровье есть — поиграю еще.

 — Брэндон Боченски завершил карьеру хоккеиста. Насколько уход капитана может сказаться на игре «Барыса» и сборной Казахстана?

 — Это хоккейная жизнь, — кто-то заканчивает выступления, а на смену им приходят молодые игроки. Большой драмы из этого болельщикам, думаю, не стоит делать. Команда пополнится более молодыми амбициозными хоккеистами, и, думаю, все у «Барыса» будет нормально.

 — Вы поиграли во многих командах, а в каком клубе чувствовали себя наиболее комфортно?

 — Наверное, самым хорошим было время, когда защищал ворота ярославского «Локомотива».

 — У Вас была попытка заиграть в НХЛ…

 — У меня был двухсторонний контракт, и я выступал в АХЛ. За «Колорадо Эвеланш» в НХЛ мне удалось провести всего 8 матчей.

 — Всегда считалась, что в Казахстане сильная хоккейная вратарская школа. Можно ли говорить об этом сейчас?

 — Раньше наша вратарская школа была, конечно, сильнее. Упадок пошел, когда молодые хоккеисты вместе с тренерами начали массово переезжать в Россию. Сейчас постепенно все восстанавливается, и, надеюсь, в Казахстане опять будет хорошая вратарская школа.

 — По завершении карьеры не продолжите работу в хоккее в качестве тренера?

 — Если буду востребован как тренер, то я не против попробовать себя в этой роли.

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