Виталий Колесник: Не стоит делать драмы из потери Боченски
Этот казахстанский хоккейный вратарь немало выиграл титулов за свою игровую карьеру. Воспитанник
усть-каменогорской школы хоккея, выступая в различных клубах, становился чемпионом России и Казахстана, завоевывал Кубок Гагарина, в составе сборной команды Казахстана становился победителем Азиатских Игр. В прошедшем сезоне Виталия Колесника любители хоккея на льду видели довольно редко, а по его завершении этот страж ворот и вовсе покинул ведущий казахстанский клуб «Барыс».
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Видимо, что-то случилось...
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Среди болельщиков сразу начали обсуждаться всевозможные варианты продолжения карьеры Виталия — вплоть до завершения им выступлений на льду. Продолжит ли Колесник профессиональную карьеру хоккеиста? Об этом корреспондент республиканского
— Виталий, Вы покинули «Барыс», расторгнув контракт по инициативе клуба, или это было обоюдное решение?
— Инициатива расторжения контракта с «Барысом» исходила от клуба, а уже затем мы приняли совместное решение об этом.
— Почему же контракт
— Я думаю, руководство клуба собирается делать ставку на более молодых, в целом, игроков в команде.
— Неудача национальной сборной Казахстана на мировом чемпионате в Киеве повлияла на расторжение контракта «Барыса» с Вами?
— Не знаю, насколько выступление сборной Казахстана в Киеве на это повлияло, но такой вариант вполне допускаю.
— В нынешнем сезоне Вы провели довольно мало игр. Как, вообще, можете оценить свое выступление в этом хоккейном году?
— Не играв толком весь сезон, я не могу дать оценку своему выступлению — ни отрицательную, ни положительную.
— Не жалеете сейчас, что перед началом прошлого сезона перешли из «Локомотива» в «Барыс»?
— В начале прошлого сезона никаких сомнений в правильности перехода в «Барыс» у меня не было. Уже потом, когда я не выходил на лед, конечно, сожаления об этом возникли.
— Выступления в хоккее продолжите или задумываетесь о завершении карьеры?
— Нет, о завершении карьеры я еще не думаю. Собираюсь продолжить играть в хоккей.
— Есть ли предложения от других хоккейных клубов КХЛ или ВХЛ? Или, быть может, Вас можно будет увидеть в чемпионате Казахстана?
— Ну, этими вопросами сейчас занимается мой агент. Пока информацию о том, за какой клуб я буду играть, озвучить не могу.
— Вообще, сколько сезонов еще планируете провести в хоккее?
— Сколько сезонов еще отыграю, загадывать не буду. Пока здоровье есть — поиграю еще.
— Брэндон Боченски завершил карьеру хоккеиста. Насколько уход капитана может сказаться на игре «Барыса» и сборной Казахстана?
— Это хоккейная жизнь, —
— Вы поиграли во многих командах, а в каком клубе чувствовали себя наиболее комфортно?
— Наверное, самым хорошим было время, когда защищал ворота ярославского «Локомотива».
— У Вас была попытка заиграть в НХЛ…
— У меня был двухсторонний контракт, и я выступал в АХЛ. За «Колорадо Эвеланш» в НХЛ мне удалось провести всего 8 матчей.
— Всегда считалась, что в Казахстане сильная хоккейная вратарская школа. Можно ли говорить об этом сейчас?
— Раньше наша вратарская школа была, конечно, сильнее. Упадок пошел, когда молодые хоккеисты вместе с тренерами начали массово переезжать в Россию. Сейчас постепенно все восстанавливается, и, надеюсь, в Казахстане опять будет хорошая вратарская школа.
— По завершении карьеры не продолжите работу в хоккее в качестве тренера?
— Если буду востребован как тренер, то я не против попробовать себя в этой роли.
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