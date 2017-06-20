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20 июня 2017, 11:39 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Барыс» покинул нападающий сборной Казахстана

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Как стало известно сайту Шайба.kz, «Барыс» расстался с нападающим Иваном Кучиным. Хоккеист возвращается в кокшетауский «Арлан».

Как стало известно сайту Шайба.kz <span class=error>Барыс</span> расстался с нападающим <span class=error>Иваном</span> <span class=error>Кучиным</span>. Хоккеист возвращается в кокшетауский <span class=error>Арлан</span>. Увеличить
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В прошлом сезоне 28-летний воспитанник Магнитогорска сыграл за астанинскую команду 67 матчей и набрал 14 (5+9) очков. Также он выступал за сборную Казахстана на олимпийский квалификации в Осло и чемпионате мира в Киеве.

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