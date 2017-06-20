«Барыс» покинул нападающий сборной Казахстана
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Как стало известно сайту Шайба.kz, «Барыс» расстался с нападающим Иваном Кучиным. Хоккеист возвращается в кокшетауский «Арлан».
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В прошлом сезоне 28-летний воспитанник Магнитогорска сыграл за астанинскую команду 67 матчей и набрал 14 (5+9) очков. Также он выступал за сборную Казахстана на олимпийский квалификации в Осло и чемпионате мира в Киеве.
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