Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30127851/
20 июня 2017, 10:01 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Экс-наставник «Барыса» Ари-Пекка Селин прибыл в Астану

Бывший наставник ХК «Барыс» и сборной Казахстана по хоккею Ари-Пекка Селин прибыл в Астану, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При нем клуб впервые в истории вышел во второй раунд <nobr>плей-офф</nobr> КХЛ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Финский специалист был замечен болельщиками на территории EXPO, где сегодня проходит официальное открытие павильона Финляндии.

Напомним, Селин работал в Казахстане в сезоне 2−13/2014. При нем «Барыс» занимал лидирующие строчки в регулярном чемпионате КХЛ и впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф. Но сборная Казахстана под руководством финского тренера не смогла закрепиться в ТОП-дивизионе по итогам чемпионата мира в Минске, после чего было принято решение найти ему замену.

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
20 июня

Боец UFC рассказал, как Головкин нокаутировал "Канело" во время спарринга во втором раунде

Экс-наставник "Барыса" Ари-Пекка Селин прибыл в Астану

Сондерсу для начала нужно сильно похудеть, а уже потом просить бой со мной или с Головкиным - "Канело"