Экс-наставник «Барыса» Ари-Пекка Селин прибыл в Астану
Бывший наставник ХК «Барыс» и сборной Казахстана по хоккею
Ари-Пекка Селин прибыл в Астану, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Финский специалист был замечен болельщиками на территории EXPO, где сегодня проходит официальное открытие павильона Финляндии.
Напомним, Селин работал в Казахстане в сезоне 2−13/2014. При нем «Барыс» занимал лидирующие строчки в регулярном чемпионате КХЛ и впервые в истории вышел во второй раунд
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