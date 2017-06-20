Экс-наставник «Барыса» Ари-Пекка Селин прибыл в Астану

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Финский специалист был замечен болельщиками на территории EXPO, где сегодня проходит официальное открытие павильона Финляндии.

Напомним, Селин работал в Казахстане в сезоне 2−13/2014. При нем «Барыс» занимал лидирующие строчки в регулярном чемпионате КХЛ и впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф. Но сборная Казахстана под руководством финского тренера не смогла закрепиться в ТОП-дивизионе по итогам чемпионата мира в Минске, после чего было принято решение найти ему замену.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ари Пека Селин приехал посмотреть на энергию будущего. Только в окружении самых красивых болельщиков <a href="https://t.co/KJiw2JJ9Sw">pic.twitter.com/KJiw2JJ9Sw</a></p>— Александр Олейник (@AlexOleynik11) <a href="https://twitter.com/AlexOleynik11/status/877045331330043904">20 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>