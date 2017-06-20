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20 июня 2017, 9:43 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Белорусский голкипер Степан Горячевских пополнил ряды ХК «Динамо-Минск»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский голкипер Степан Горячевских пополнил ряды хоккейного клуба «Динамо-Минск». Вратарь, по информации пресс-службы минской команды, подписал двусторонний контракт сроком на один год, сообщает БЕЛТА.

<em>20 июня Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Белорусский голкипер Степан <span class=error>Горячевских</span> пополнил ряды хоккейного клуба Динамо-Минск. Вратарь по информации <nobr>пресс-службы</nobr> минской команды подписал двусторонний контракт сроком на один год сообщает <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В КХЛ игрок защищал цвета череповецкой «Северстали», «Югры» из Ханты-Мансийска и «Донбасса». Последние годы карьеры он провел в Казахстане. Более восьми лет с 2005 по 2013 годы Степан Горячевских выступал в сборной Беларуси. Является обладателем Континентального кубка в 2007 году в составе минской «Юности». Минское «Динамо» также заключило пробные контракты с молодыми игроками Русланом Васильчуком и Егором Вороновым.

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