Белорусский голкипер Степан Горячевских пополнил ряды ХК «Динамо-Минск»

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В КХЛ игрок защищал цвета череповецкой «Северстали», «Югры» из Ханты-Мансийска и «Донбасса». Последние годы карьеры он провел в Казахстане. Более восьми лет с 2005 по 2013 годы Степан Горячевских выступал в сборной Беларуси. Является обладателем Континентального кубка в 2007 году в составе минской «Юности». Минское «Динамо» также заключило пробные контракты с молодыми игроками Русланом Васильчуком и Егором Вороновым.