Белорусский голкипер Степан Горячевских пополнил ряды ХК «Динамо-Минск»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский голкипер Степан Горячевских пополнил ряды хоккейного клуба «Динамо-Минск». Вратарь, по информации
пресс-службы минской команды, подписал двусторонний контракт сроком на один год, сообщает БЕЛТА.
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