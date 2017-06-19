Профсоюз встретится с руководством КХЛ и ООО ХК «Динамо» по ситуации с долгами
МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Профсоюз Континентальной хоккейной хоккейной лиги (КХЛ) проведет встречу с руководством лиги и ООО «Хоккейный клуб «Динамо» по ситуации с долгами перед игроками. Об этом ТАСС сообщил председатель профсоюза Андрей Коваленко.
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5 июня ООО «Хоккейный клуб «Динамо», являющееся структурой Всероссийского
««На ближайшее время у меня стоит задача встретиться с руководством ООО «Динамо» и с
Ранее председатель профсоюза сообщил ТАСС, что в организацию обратились 12 хоккеистов из структуры «Динамо»
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