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19 июня 2017, 15:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Северсталь» подтвердил переход чешского форварда Матея Странски

Обновлено: 15:15
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт. «Северсталь» подписала двухлетний контракт с чешским нападающий Матеем Странски, выступавшим в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Техас Старз», сообщается на странице череповецкого клуба в Facebook.

Ранее источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил агентству «Р-Спорт», что «Северсталь» договорилась с московским ЦСКА, которому принадлежали права на Странски в КХЛ, о передаче прав на чешского форварда. Как сообщается, в обмен столичный клуб получил денежную компенсацию.

Странски является воспитанником чешского клуба «Витковице», а с 2010 года выступал в Северной Америке в низших лигах. На драфте юниоров НХЛ 2011 года форвард был выбран клубом «Даллас Старз» под 165-м номером. В минувшем сезоне 23-летний Странски провел 76 матчей за фарм-клуб «Далласа» — «Техас», набрав в регулярном чемпионате АХЛ 47 (27 шайб + 20 передач) очков. С «Техасом» хоккеист в сезоне-2013/14 стал обладателем Кубка Колдера как чемпион АХЛ.

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