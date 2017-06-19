ХК «Северсталь» подтвердил переход чешского форварда Матея Странски
МОСКВА, 19 июн —
Р-Спорт. «Северсталь» подписала двухлетний контракт с чешским нападающий Матеем Странски, выступавшим в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Техас Старз», сообщается на странице череповецкого клуба в Facebook.
Ранее источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил агентству «Р-Спорт», что «Северсталь» договорилась с московским ЦСКА, которому принадлежали права на Странски в КХЛ, о передаче прав на чешского форварда. Как сообщается, в обмен столичный клуб получил денежную компенсацию.
Странски является воспитанником чешского клуба «Витковице», а с 2010 года выступал в Северной Америке в низших лигах. На драфте юниоров НХЛ 2011 года форвард был выбран клубом «Даллас Старз» под 165-м номером. В минувшем сезоне 23-летний Странски провел 76 матчей за
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