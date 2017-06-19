ХК «Северсталь» подтвердил переход чешского форварда Матея Странски

Ранее источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил агентству «Р-Спорт», что «Северсталь» договорилась с московским ЦСКА, которому принадлежали права на Странски в КХЛ, о передаче прав на чешского форварда. Как сообщается, в обмен столичный клуб получил денежную компенсацию.

Странски является воспитанником чешского клуба «Витковице», а с 2010 года выступал в Северной Америке в низших лигах. На драфте юниоров НХЛ 2011 года форвард был выбран клубом «Даллас Старз» под 165-м номером. В минувшем сезоне 23-летний Странски провел 76 матчей за фарм-клуб «Далласа» — «Техас», набрав в регулярном чемпионате АХЛ 47 (27 шайб + 20 передач) очков. С «Техасом» хоккеист в сезоне-2013/14 стал обладателем Кубка Колдера как чемпион АХЛ.

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