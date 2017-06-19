ЦСКА поздравил 2-кратного чемпиона ОИ, члена Зала славы С. Макарова с 59-летием
Хоккейный клуб ЦСКА поздравил с 59-летием легендарного хоккеиста Сергей Макрова, рекордсмена по количеству заброшенных шайб в официальных матчах за команды и сборные СССР, России и НХЛ (714).
Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион СССР, обладатель Кубка Канады, Кубка Вызова и Кубка СССР, 8-кратный чемпион мира был введён в Зал хоккейной славы в Торонто 27 июня 2016 года. Также Макаров является членом Зала славы ИИХФ и одним из 6 членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. В 2008 году 24-й номер, под которым выступал Макаров, выведен ЦСКА из обращения.
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