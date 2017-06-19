Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30119884/
19 июня 2017, 14:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ЦСКА поздравил 2-кратного чемпиона ОИ, члена Зала славы С. Макарова с 59-летием

Хоккейный клуб ЦСКА поздравил с 59-летием легендарного хоккеиста Сергей Макрова, рекордсмена по количеству заброшенных шайб в официальных матчах за команды и сборные СССР, России и НХЛ (714).

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион СССР, обладатель Кубка Канады, Кубка Вызова и Кубка СССР, 8-кратный чемпион мира был введён в Зал хоккейной славы в Торонто 27 июня 2016 года. Также Макаров является членом Зала славы ИИХФ и одним из 6 членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. В 2008 году 24-й номер, под которым выступал Макаров, выведен ЦСКА из обращения.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Дмитрий Кугрышев: Хоккей ЦСКА мне совершенно не подходил

Дмитрий Кугрышев: Хоккей ЦСКА мне совершенно не подходил

В нынешнее межсезонье московские армейцы обменяли своего воспитанника в «Авангард». Новичок омского клуба вспоминает свое зажигательное интервью, рассказывает о проблемах в ЦСКА, а также предсказывает, что футбольная сборная не сдастся просто так на предстоящем Кубке конфедераций.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?