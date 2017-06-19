ЦСКА поздравил 2-кратного чемпиона ОИ, члена Зала славы С. Макарова с 59-летием

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион СССР, обладатель Кубка Канады, Кубка Вызова и Кубка СССР, 8-кратный чемпион мира был введён в Зал хоккейной славы в Торонто 27 июня 2016 года. Также Макаров является членом Зала славы ИИХФ и одним из 6 членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. В 2008 году 24-й номер, под которым выступал Макаров, выведен ЦСКА из обращения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сегодня исполняется 59 лет великому советскому хоккеисту Сергею Михайловичу Макарову. <a href="https://t.co/db07DtQNpF">pic.twitter.com/db07DtQNpF</a></p>— ХК ЦСКА Москва (@hccska) <a href="https://twitter.com/hccska/status/876759207999090689">19 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>