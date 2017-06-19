«Авангард»: Переход Стася? Не комментируем слухи
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
В омском клубе Континентальной хоккейной лиги «Авангард» не стали комментировать информацию о переходе в команду нападающего Андрея Стася.
«Мы не комментируем слухи», — цитирует
Ранее появились сведения, что хоккеист и клуб договорились о контракте, он будет подписан в ближайшее время.
Большую часть карьеры в КХЛ капитан сборной Беларуси провёл в минском «Динамо». Также хоккеист выступал за ЦСКА и «Нефтехимик». Сезон-2016/17 Стась начинал в нижнекамской команде, но затем вернулся в Минск. На счету игрока 15 (7+8) очков в 52 матчах сезона. Всего в КХЛ Стась провёл 443 матча и набрал в них 122 очка.
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