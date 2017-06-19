«Авангард»: Переход Стася? Не комментируем слухи

«Мы не комментируем слухи», — цитирует пресс-атташе омского клуба Олега Малицкого «Омск здесь».

Ранее появились сведения, что хоккеист и клуб договорились о контракте, он будет подписан в ближайшее время.

Большую часть карьеры в КХЛ капитан сборной Беларуси провёл в минском «Динамо». Также хоккеист выступал за ЦСКА и «Нефтехимик». Сезон-2016/17 Стась начинал в нижнекамской команде, но затем вернулся в Минск. На счету игрока 15 (7+8) очков в 52 матчах сезона. Всего в КХЛ Стась провёл 443 матча и набрал в них 122 очка.