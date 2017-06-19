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19 июня 2017, 14:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Авангард»: Переход Стася? Не комментируем слухи

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

В омском клубе Континентальной хоккейной лиги «Авангард» не стали комментировать информацию о переходе в команду нападающего Андрея Стася.

«Мы не комментируем слухи», — цитирует пресс-атташе омского клуба Олега Малицкого «Омск здесь».

Ранее появились сведения, что хоккеист и клуб договорились о контракте, он будет подписан в ближайшее время.

Большую часть карьеры в КХЛ капитан сборной Беларуси провёл в минском «Динамо». Также хоккеист выступал за ЦСКА и «Нефтехимик». Сезон-2016/17 Стась начинал в нижнекамской команде, но затем вернулся в Минск. На счету игрока 15 (7+8) очков в 52 матчах сезона. Всего в КХЛ Стась провёл 443 матча и набрал в них 122 очка.

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