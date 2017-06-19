Нападающий Иконен из АХЛ перешёл в «Йокерит»

В команду перешёл финский форвард Хенри Иконен. Об этом финский клуб Континентальной хоккейной лиги сообщил в своём «Твиттере». Соглашение между игроком и финской командой рассчитано на два года.

Сезон-2016/17 Иконен провёл в Американской хоккейной лиге за «Сиракьюз Кранч». На счету игрока 17 (6+11) очков в 54 матчах. В плей-офф на его счету 1 (0+1) очко в одном матче. Новичок выступает в Северной Америке с сезона-2012/13. В НХЛ он не провёл ни одного матча.