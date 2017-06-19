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19 июня 2017, 11:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Иконен из АХЛ перешёл в «Йокерит»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

«Йокерит» объявил о подписании контракта с очередным новичком.

В команду перешёл финский форвард Хенри Иконен. Об этом финский клуб Континентальной хоккейной лиги сообщил в своём «Твиттере». Соглашение между игроком и финской командой рассчитано на два года.

Сезон-2016/17 Иконен провёл в Американской хоккейной лиге за «Сиракьюз Кранч». На счету игрока 17 (6+11) очков в 54 матчах. В плей-офф на его счету 1 (0+1) очко в одном матче. Новичок выступает в Северной Америке с сезона-2012/13. В НХЛ он не провёл ни одного матча.

Йокерит
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