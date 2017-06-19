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19 июня 2017, 11:18 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Нападающий Александр Авцин подписал однолетний контракт с ХК «Нефтехимик»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт. Российский форвард Александр Авцин заключил однолетний контракт с «Нефтехимиком», сообщается на официальном сайте нижнекамского хоккейного клуба.

В прошедшем сезоне 26-летний нападающий забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в 38 матчах за череповецкую «Северсталь».

«Нефтехимик» в минувшем сезоне по итогам регулярного чемпионата занял десятое место в Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.

Нефтехимик
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