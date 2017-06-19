Нападающий Александр Авцин подписал однолетний контракт с ХК «Нефтехимик»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 19 июн —
Р-Спорт. Российский форвард Александр Авцин заключил однолетний контракт с «Нефтехимиком», сообщается на официальном сайте нижнекамского хоккейного клуба.
В прошедшем сезоне 26-летний нападающий забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в 38 матчах за череповецкую «Северсталь».
«Нефтехимик» в минувшем сезоне по итогам регулярного чемпионата занял десятое место в Восточной конференции КХЛ и не попал в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter