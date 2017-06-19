Нападающий Александр Авцин подписал однолетний контракт с ХК «Нефтехимик»

В прошедшем сезоне 26-летний нападающий забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в 38 матчах за череповецкую «Северсталь».

«Нефтехимик» в минувшем сезоне по итогам регулярного чемпионата занял десятое место в Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.