ХК СКА выкупит у «Трактора» права на форварда Кузнецова за 150 млн рублей
МОСКВА, 19 июн —
Р-Спорт, Семен Галькевич. СКА и «Трактор» произведут обмен, в результате которого права на форварда Евгения Кузнецова в Континентальной хоккейной лиге перейдут к клубу из Санкт-Петербурга, а челябинцы получат компенсацию в размере 150 миллионов рублей, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
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Кузнецов с 2014 года играет в НХЛ за клуб «Вашингтон». Контракт 25-летнего игрока с клубом НХЛ истек после сезона-2016/17. Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012 и 2014 годов), а также дважды выигрывал бронзу мирового первенства (2016 и 2017).
«СКА заинтересован в возвращении Кузнецова в Россию под участие в Олимпийских играх, поэтому клуб договорился об обмене прав на хоккеиста с “Трактором”. Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие недели», — сообщил источник агентства.
Ранее СКА совершил обмен с омским «Авангардом», в результате чего получил права на форварда системы клуба НХЛ «Торонто» Сергея Калинина.
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