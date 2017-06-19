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19 июня 2017, 11:17 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК СКА выкупит у «Трактора» права на форварда Кузнецова за 150 млн рублей

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт, Семен Галькевич. СКА и «Трактор» произведут обмен, в результате которого права на форварда Евгения Кузнецова в Континентальной хоккейной лиге перейдут к клубу из Санкт-Петербурга, а челябинцы получат компенсацию в размере 150 миллионов рублей, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

<em>МОСКВА 19 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em><span class=error>СКА</span> и Трактор произведут обмен в результате которого права на форварда Евгения <span class=error>Кузнецова</span> в Континентальной хоккейной лиге перейдут к клубу из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> а <span class=error>челябинцы</span> получат компенсацию в размере 150 миллионов рублей сообщил агентству Р-Спорт источник близкий к ситуации. Увеличить
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Кузнецов с 2014 года играет в НХЛ за клуб «Вашингтон». Контракт 25-летнего игрока с клубом НХЛ истек после сезона-2016/17. Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012 и 2014 годов), а также дважды выигрывал бронзу мирового первенства (2016 и 2017).

«СКА заинтересован в возвращении Кузнецова в Россию под участие в Олимпийских играх, поэтому клуб договорился об обмене прав на хоккеиста с “Трактором”. Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие недели», — сообщил источник агентства.

Ранее СКА совершил обмен с омским «Авангардом», в результате чего получил права на форварда системы клуба НХЛ «Торонто» Сергея Калинина.

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