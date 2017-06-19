ХК СКА выкупит у «Трактора» права на форварда Кузнецова за 150 млн рублей

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Кузнецов с 2014 года играет в НХЛ за клуб «Вашингтон». Контракт 25-летнего игрока с клубом НХЛ истек после сезона-2016/17. Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012 и 2014 годов), а также дважды выигрывал бронзу мирового первенства (2016 и 2017).

«СКА заинтересован в возвращении Кузнецова в Россию под участие в Олимпийских играх, поэтому клуб договорился об обмене прав на хоккеиста с “Трактором”. Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие недели», — сообщил источник агентства.

Ранее СКА совершил обмен с омским «Авангардом», в результате чего получил права на форварда системы клуба НХЛ «Торонто» Сергея Калинина.