Захаров: Нужно было не разгонять белорусов из «Динамо», а собрать их

«С этим вопросом руководителям «Динамо» нужно было разобраться ещё десять лет назад. Перед вступлением в КХЛ нужно было сказать: «Мы будем играть по правилам КХЛ». Но мы сначала набираем 15 иностранцев, а потом бросаемся в крайности. Вся лига должна иметь единый лимит на легионеров.



Если не будет белорусского клуба в КХЛ, то все хоккеисты будут действовать по плану Б. Речь о получении российского паспорта. Все уедут и возьмут российское гражданство. Только благодаря «Динамо» мы играем в группе «А» на чемпионате мира. Латвия тоже. Почему многие европейские сборные успешно выступают в элите, не имея клуба в КХЛ? Потому что в той же Швейцарии бюджет каждой команды национального чемпионата сопоставим с динамовским. Если мы будем платить всем игрокам экстралиги швейцарскую зарплату, то можно отказаться от участия в КХЛ. Но, к сожалению, сегодня зарплаты белорусских хоккеистов не сравнимы с швейцарскими.

На Олимпийской квалификации мы уступили Словении, где нет ни клуба КХЛ, ни сильного чемпионата? В Словении есть Копитар, который и решил судьбу путёвки. И, конечно, вина здесь лежит на некоторых «умных» руководителях. Почему нельзя было подписать контракт с Ковалем, Калюжным, Кольцовым, которые могли бы помочь сборной решить задачу? Нужно было не разгонять белорусов из «Динамо», а, наоборот, собрать их, чтобы решить задачу выхода на Олимпийские игры. Тогдашние руководители ФХБ показали свою слабую компетенцию. Говорю как есть: будь в сборной Коваль, Калюжный и Кольцов, обыграли бы словенцев, у которых всего 20 хоккеистов, — сказал Захаров.