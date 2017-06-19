Андрей Стась перейдет в омский «Авангард»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Капитан сборной Беларуси Андрей Стась достиг договоренности о переходе в омский «Авангард». Как передает издание «ВОмске», контракт будет подписан в ближайшее время.
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Большую часть карьеры в КХЛ нападающий провел в минском «Динамо». Хоккеист выступал за ЦСКА и «Нефтехимик». Сезон-2016/17 Стась начинал в нижнекамской команде, но затем вернулся в Минск. На счету игрока 15 (7+8) очков в 52 матчах сезона. Всего в КХЛ Стась провел 443 матча и набрал в них 122 очка.
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