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19 июня 2017, 10:23 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Андрей Стась перейдет в омский «Авангард»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Капитан сборной Беларуси Андрей Стась достиг договоренности о переходе в омский «Авангард». Как передает издание «ВОмске», контракт будет подписан в ближайшее время.

Капитан сборной <span class=error>Беларуси</span> Андрей <span class=error>Стась</span> достиг договоренности о переходе в омский Авангард. Как передает издание <span class=error>ВОмске</span> контракт будет подписан в ближайшее время. Увеличить
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Большую часть карьеры в КХЛ нападающий провел в минском «Динамо». Хоккеист выступал за ЦСКА и «Нефтехимик». Сезон-2016/17 Стась начинал в нижнекамской команде, но затем вернулся в Минск. На счету игрока 15 (7+8) очков в 52 матчах сезона. Всего в КХЛ Стась провел 443 матча и набрал в них 122 очка.

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