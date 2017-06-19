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19 июня 2017, 10:10 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Источник: «Салават» проявляет интерес к вратарю системы «Тампы» Гудлевскису

Обновлено: 10:23
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

«Салават Юлаев» продолжает поиск первого вратаря.

Как сообщает sportazinas, клуб КХЛ заинтересовался молодым вратарём «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кристерсом Гудлевскисом, который в минувшем сезоне НХЛ провёл один матч. Ранее главным кандидатом был канадский вратарь Бен Скривенс, сезон-2016/17 проведший в минском «Динамо».

При этом главный тренер уфимской команды Эркка Вестерлунд сообщил, что шведский вратарь Никлас Сведберг может остаться в команде. Сам вратарь сказал, что всё выглядит так, будто клуб выкупит контракт.

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