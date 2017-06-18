«Газпром экспорт»: Бюджет ХК «Динамо» (Рига) составит 11,5 млн евро, основной спонсор
МОСКВА, 18 июн —
Р-Спорт. Бюджет рижского «Динамо» в предстоящем сезоне составит 11,5−12 миллионов евро, основным спонсором команды будет «Газпром экспорт», сообщает Delfi со ссылкой президента латвийского хоккейного клуба Юриса Савицкиса.
«Динамо» в прошедшем сезоне КХЛ заняло последнее 14-е место в Западной конференции и не вышло в
«Думаю, это (спонсорский контракт с “Газпром экспорт”) обеспечит нам примерно 90 процентов бюджета. Мы горды тем, что такая большая компания нас поддерживает. Говорить о других потенциальных спонсорах трудно, поскольку они сразу видят, насколько большие суммы», — сказал Савицкис.
«По основным восьми критериям (оценки состояния клубов КХЛ) мы находимся в середине таблицы, поэтому не станем следующими (за исключенным новокузнецким “Металлургом”). В жизни так случается, что со временем надо выбросить из сумки тяжелые камни, чтобы дальнейший путь стал легче», — сказал президент «Динамо».
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