«Газпром экспорт»: Бюджет ХК «Динамо» (Рига) составит 11,5 млн евро, основной спонсор

«Динамо» в прошедшем сезоне КХЛ заняло последнее 14-е место в Западной конференции и не вышло в плей-офф.

«Думаю, это (спонсорский контракт с “Газпром экспорт”) обеспечит нам примерно 90 процентов бюджета. Мы горды тем, что такая большая компания нас поддерживает. Говорить о других потенциальных спонсорах трудно, поскольку они сразу видят, насколько большие суммы», — сказал Савицкис.

«По основным восьми критериям (оценки состояния клубов КХЛ) мы находимся в середине таблицы, поэтому не станем следующими (за исключенным новокузнецким “Металлургом”). В жизни так случается, что со временем надо выбросить из сумки тяжелые камни, чтобы дальнейший путь стал легче», — сказал президент «Динамо».