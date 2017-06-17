Терещенко: Ситуация с «Динамо» катастрофическая, а хоккеисты не знают позиции КХЛ

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14 мая председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что долги хоккейного клуба «Динамо» составляют порядка 2 миллиардов рублей. По информации «Р-Спорт», из них общий долг перед хоккеистами составляет 727 873 000 рублей, а еще почти 600 миллионов рублей клуб не заплатил по налогам. В среду агентству «Р-Спорт» стало известно, что «Динамо» (а именно — ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва), структура общества «Динамо») допущено до участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18. Позже информацию подтвердил официальный сайт общества «Динамо».

«Ситуация катастрофическая вокруг клуба. Игрокам и тренерам три месяца не платят зарплату, команду заставляют расторгать контракты со старым юрлицом и подписывать с новым без погашения долгов. Все могут оказаться на улице. Команду ВХЛ, чемпиона ВХЛ хотят просто разогнать. Отмечу, что игроки “Динамо” (Балашиха) — это наше будущее, это наши воспитанники», — сказал Терещенко.

«Большой вопрос по позиции КХЛ, ее просто нет, а если она есть, то мы ее не знаем. До нас доходят слухи, что команду хотят банкротить. КХЛ может допустить опасный прецедент», — отметил он.

Вратарь «Динамо» Александр Еременко сообщил, что генеральный директор клуба Андрей Сафронов заявил, что «у него нет денег и он не может расплатиться». «Поэтому мы и обращаемся к СМИ. Не понимаем, почему эта ситуация сложилась», — подчеркнул голкипер.