Терещенко: Ситуация с «Динамо» катастрофическая, а хоккеисты не знают позиции КХЛ
МОСКВА, 17 июн —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Ситуация с московским хоккейным клубом «Динамо» катастрофическая, команду заставляют расторгать контракты со старым юридическим лицом и подписывать с новым без погашения долгов, сообщил журналистам капитан «бело-голубых» Алексей Терещенко.
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«Ситуация катастрофическая вокруг клуба. Игрокам и тренерам три месяца не платят зарплату, команду заставляют расторгать контракты со старым юрлицом и подписывать с новым без погашения долгов. Все могут оказаться на улице. Команду ВХЛ, чемпиона ВХЛ хотят просто разогнать. Отмечу, что игроки “Динамо” (Балашиха) — это наше будущее, это наши воспитанники», — сказал Терещенко.
«Большой вопрос по позиции КХЛ, ее просто нет, а если она есть, то мы ее не знаем. До нас доходят слухи, что команду хотят банкротить. КХЛ может допустить опасный прецедент», — отметил он.
Вратарь «Динамо» Александр Еременко сообщил, что генеральный директор клуба Андрей Сафронов заявил, что «у него нет денег и он не может расплатиться». «Поэтому мы и обращаемся к СМИ. Не понимаем, почему эта ситуация сложилась», — подчеркнул голкипер.