Кречин: Кинэн подсиживал Юрзинова? Они не сказали друг другу ни слова

Генеральный менеджер клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин рассказал о неожиданном уходе Владимира Юрзинова-младшего с поста главного тренера, охарактеризовал взаимоотношения между Юрзиновым и Майком Кинэном, а также поведал о нюансах селекционной политики китайского клуба, обозначив задачи «драконов» на сезон.

«Юрзинов не показался человеком, способным на необдуманные поступки»

— Почему вам не удалось договориться с Владимиром Юрзиновым о продолжении сотрудничества при действующем контракте, он был настолько категоричен?

— Да, позиция Владимира Владимировича была чёткой. За время нашей совместной работы он не показался мне человеком, способным на необдуманные поступки под влиянием эмоций. Поэтому если для всех нас его заявление об уходе, сделанное на пресс-конференции после заключительного матча сезона в Магнитогорске, стало неожиданностью. Но сам он, я уверен, хорошенько всё обдумал, взвесил и только после этого принял решение. И мы уважали его решение.

— Теперь вы поняли, почему он ушёл или же всё понимали ещё тогда? Оказывается, дело в заполонивших клуб канадцах, а у них с Юрзиновым расходились взгляды на хоккей.

— Да, теперь я об этом знаю — из его недавнего интервью вашему изданию. Но три месяца назад об этом речи не шло. Владимир Владимирович, мотивируя своё решение, приводил причины личного характера.

— Не считаете ли вы, что Майк Кинэн, придя на должность советника «Куньлуня», начал подсиживать Юрзинова? Кинэн явно искал работу главного тренера.

— Вопрос, прямо скажем, достаточно провокационный, поэтому давайте договоримся: я не могу никому залезть в голову и узнать ничьи мысли, я могу говорить только о фактах. А факты таковы. О создании международного координационного совета клуба было объявлено 26 февраля, перед началом третьего матча плей-офф против «Металлурга». 28 февраля, сразу после четвёртой игры, мы отправились в Магнитогорск, где 2 марта Юрзинов объявил об уходе. Таким образом, они с Кинэном находились в одном городе всего два дня. И за это время ни разу не пересекались, не сказали друг другу ни одного слова. Юрзинов занимался командой, готовил её к матчам, Кинэн проводил время с руководством клуба. Я, в силу своих обязанностей, встречался в те дни и с Кинэном, и с Юрзиновым, но по отдельности. Они, повторю, даже ни разу не виделись. Поэтому я не могу ответить на вопрос о том, кто кого подсиживал и в чём расходятся их взгляды на хоккей. Если Владимир Владимирович в течение этих двух дней и успел обсудить с Майком свои взгляды, это произошло без моего ведома.

«Для Майка Кинэна размер имеет значение»

— В руководстве действительно захотели перестроить концепцию развития команды с европейского направления на североамериканское, прививать «Куньлуню» другой игровой стиль?

— Вернёмся к началу: перестройка — явление вынужденное. Юрзинов ушёл сам, команду принял Кинэн, так что теперь она будет другой — это естественно. Но я не думаю, что нужно сразу расставлять акценты и навешивать ярлыки. В прошлом году, например, многие называли нашу команду «финской», хотя лидерами её атак были американец, канадец и швед. Теперь нас хотят называть «североамериканской» командой. Бесспорно, личность тренера не может не оказывать влияния в этом вопросе, но всё же правда в том, что у нас интернациональная команда. Такой она была, такой и останется. В прошлом сезоне у нас играли хоккеисты из восьми стран, а в этом география будет ещё шире.



— Теперь команда будет проповедовать силовой хоккей? Подписано много габаритных и мощных хоккеистов.

— Да, для Майка Кинэна размер имеет значение. Сила, мощь, скорость, катание — вот качества, которые он ценит в игроках. И, подбирая состав, мы, естественно, ориентировались на его предпочтения.

— Приглашение в тренерский штаб Игоря Кравчука — прерогатива Майка Кинэна или в руководстве посчитали, что необходим человек со знанием русского языка?

— Наверное, «или» здесь лишнее. Майк и сам понимает, что для выступления в КХЛ русскоязычный помощник очень важен, тем более что в команде по-прежнему немало россиян. А уж выбрать ему было из кого, благо он во время работы в НХЛ тренировал многих наших соотечественников. Сколько бывших его игроков стали тренерами — сразу и не сосчитаешь.

«Задача подготовки к ОИ-2022 поставлена на государственном уровне»

— Судя по последним приобретениям, финансирование в клубе улучшилось. Это действительно так?

— Если вы имеете в виду платёжную ведомость, то да, она была увеличена. Наш клуб развивается, руководство получает ценный опыт, с которым приходит понимание того, на что ты можешь рассчитывать с теми или иными игроками, с тем или иным бюджетом. Поэтому логично, что, стремясь к улучшению результатов, руководство ради этого готово идти на дополнительные затраты. Это естественный путь. Но если вы говорите о бюджете нашей команды в целом, то он не сильно вырастет. Увеличение зарплатного фонда будет компенсировано сокращением других статей расходов. Так, в прошлом сезоне у нас было очень много затрат на логистику, что объяснимо. Логистика у нас и так непроста, а в силу отсутствия опыта временами возникали дополнительные расходы, которых теперь мы намерены избегать. Надеемся, нам кое в чём удастся сэкономить. Не забывайте к тому же, что в прошлом сезоне у клуба была одна команда, а теперь пять, так что экономия для нас особенно важна.



— Уже сейчас многие называют «Куньлунь» одной из лучших команд Востока в плане усиления состава. Вы согласны с этим?

— То, что мы будем проявлять наибольшую активность на рынке, было предсказуемо, ведь подавляющее большинство наших игроков имели однолетние контракты. Неудивительно, что основное количество трансферных новостей связано с нашим клубом.



— Работа на трансферном рынке будет продолжаться?

— Конечно, она не заканчивается никогда.



— Можно ли сказать, что команда развивается и наигрываются хоккеисты с китайскими корнями в том числе под Олимпиаду 2022 года в Китае? Такая задача поставлена?

— Такая задача поставлена перед нашим клубом на государственном уровне. «Куньлунь Ред Стар» стал ядром проекта под названием «Китайский хоккейный план 2022». Именно поэтому были созданы фарм-клуб в ВХЛ, молодёжная команда в МХЛ, а также женская и юношеская, которые будут выступать в североамериканских лигах. Привлечение игроков с китайскими корнями в систему КХЛ — важный шаг в этом направлении.



— Замечаете ли вы, что интерес к хоккею в Китае растёт?

— Не буду утверждать, что в стране наступил хоккейный бум, но определённые сдвиги есть. Это видно хотя бы по вниманию со стороны прессы: всё больше журналистов приходят на наши матчи, все больше статей появляется в различных изданиях, сюжетов на различных телеканалах. Процесс этот долгий, футбол, баскетбол, волейбол тоже стали популярны в стране не за один год. Но всё-таки стали, и я не вижу причин, по которым хоккей со временем не сможет встать в один ряд с ними.

«Кому-нибудь придёт в голову мысль убрать из лиги финалиста Кубка Гагарина?»

— Задача на сезон — пройти первый раунд плей-офф или более серьёзная?

— Пройти первый раунд — это не задача, это планка, которая определит, насколько успешным станет для нас сезон. А задача предельно проста — выступить как можно лучше. Естественно, если нам удастся выйти во второй раунд, мы не перестанем бороться, постараемся выйти в третий, потом в четвёртый, потом… Думаю, всё ясно, продолжать не стоит.

— Недавно КХЛ опубликовала рейтинг команд. «Куньлунь» занимает место в нижней части. Будете ли как-то улучшать свои позиции или понимаете, что китайскую команду всё равно никто не уберёт из КХЛ, так как она, в том числе, является политическим проектом по освоению китайского рынка?

— Мне кажется, я уже достаточно сказал о нашем стремлении улучшить свои позиции. По итогам прошлого сезона мы заняли 16-е место, в предстоящем сезоне рассчитываем подняться выше. Не берусь судить о политике или освоении китайского рынка, поскольку эти вопросы не входят в мою компетенцию, но, мне кажется, что я знаю один хороший способ. Как вы думаете, кому-нибудь придёт в голову мысль убрать из лиги финалиста Кубка Гагарина? Или хотя бы финалиста Восточной конференции?



— Если обратиться конкретно к трансферам. Команда собирается едва ли не с нуля. Андрей Костицын, Вольски, Чепчура, Кулда — довольно известные фамилии. Как удалось договориться с этими хоккеистами?

— Даже не знаю, как ответить. Никаких особых трюков или нестандартных подходов у нас не было. Наш клуб ничем не хуже остальных, поэтому как-то по-особенному уговаривать никого не приходится. Разве что единственное отличие — перелёты, но хоккеисты, как правило, парни крепкие, их этим не испугать.



— Андрей Костицын способен стать одним из лидеров команды?

— Мы рассчитываем на это, потому и подписали с ним контракт.



— Подписывается много не слишком известных хоккеистов из АХЛ. Это с прицелом на ВХЛ, где у вас теперь есть собственный клуб?

— У некоторых игроков есть двусторонние контракты, но в первую очередь мы рассчитываем на то, что они подойдут главной команде. И совсем не обязательно быть известным в широких кругах, чтобы раскрыться в КХЛ. Крис Ли — чем не яркий пример? Чад Ро и Шон Коллинз тоже не были звёздами в Северной Америке, но проявили себя здесь отлично.

«Риск в приглашении Вольского есть, но профессиональные качества перевешивают»

— Будете следить за выступлением «Куньлуня Ред Стар Хэйлунцзян» в ВХЛ, вертикаль будет выстраиваться и в дальнейшем?

— Конечно. Такая вертикаль очень важна, особенно в свете того, что я сказал про план по развитию китайского хоккея.

— Вольски поехал конкретно к Кинэну, с которым прекрасно знаком по работе в «Магнитке»? Это наверняка стало одним из решающих факторов.

— Личность Майка вообще играет огромную роль. Вольски работал с ним, хоть и недолго, Ибрагимов выиграл с ним Кубок Гагарина. Ну, а многие другие хоккеисты мечтали о том, чтобы поработать со специалистом, чьё имя им знакомо с детства. Когда тебя приглашают в команду Кинэна, всё выглядит гораздо интереснее.



— Не считаете, что сильно рискуете, подписывая хоккеиста после тяжёлой травмы и много пропустившего?

— Определённый риск, наверное, есть, но профессиональные качества Войтека его перевешивают. А тяжёлая травма, напротив, может закалить характер игрока. То, как он стремительно восстановился после такого страшного повреждения, то, как рвётся на лёд, многое говорит о его бойцовском духе.

«Судя по ситуации на сегодняшний день, в следующем сезоне будем играть в Шанхае»

— Вратарская линия Кархунен — Хеллберг тоже выглядит солидно. Как считаете, это два равноценных голкипера, которые будут бороться за роль первого?

— Это два совершенно разных вратаря, и сейчас на бумаге Хеллберг выглядит потенциальным первым номером. Вы же наверняка сами можете догадаться, кого держал в уме Кинэн, приглашая этого великана, правда? Но на стороне Кархунена опыт выступлений в КХЛ, и ясно, что без борьбы он место первого номера не отдаст. Так что мы рассчитываем на здоровую конкуренцию.



— В следующем сезоне не будет неразберихи с аренами и переездами из Пекина в Шанхай?

— Нет, весь сезон мы проведём в одном городе, на одной арене. Судя по ситуации на сегодняшний день, это будет Шанхай, арена «Фэй Ян».



— Хоккеисты, персонал команды продолжат жить в гостинице?

— Этот вопрос неразрывно связан с предыдущим. Осев на весь сезон на одном месте, клуб сможет снять для всех квартиры, что, конечно, лучше, чем отель.