Дмитрий Кугрышев: Хоккей ЦСКА мне совершенно не подходил

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САМОЕ НЕУДАЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ

— Вы дали лучшее интервью в перерыве матча за всю историю КХЛ. Меня удивило другое. Я вас знаю давно и не помню, чтобы вы в обычной речи матерились. Как так получилось в перерыве?

— Во время матчей случается. Но тут случился совсем уж курьезный момент. Я объясню. Дело было в Новосибирске, был очень напряженный матч. До сирены мы полторы минуты провели в зоне соперника, а вы знаете же, как устроена арена в этом городе. Там к журналисту попадаешь сразу со льда. Вот я просто и не смог себя проконтролировать.

— Теперь все понятно.

— Вы не представляете, сколько мне сообщений в тот вечер прислали. По мессенджеру слали и кидали видео, причем с разных ракурсов. Но самым забавным было другое.

— Что?

— Именно в этот день вся моя семья в Балакове собралась дома посмотреть игру. Пришел даже мой первый тренер Владимир Кулаков, который ни разу в жизни при мне не выругался.

— Вы каждый год ездите домой в Саратовскую область?

— Всегда приезжаю. Город очень спокойный, он был таковым и во время моего детства. Не было такого, чтобы мы там дрались район на район, никаких бандитов. У нас знаменитая АЭС, и почти половина города так или иначе связана с электростанцией. Плюс много общеобразовательных учреждений. Сейчас еще стадионы строят. Крытая хоккейная арена появилась.

— Вы как-то сказали, что если бы не пробились в большой спорт, то помогали бы отцу с мебелью.

— Вероятно, все так и было бы. Отец торгует мебелью, и я бы ему помогал.

— Еще знаю, что вы выбирали между футболом и хоккеем.

— Мой тренер готовил и футболистов, и хоккеистов. У меня неплохо получалось в футболе, но он настоял на хоккее.

— Почувствовал?

— Думаю, что все дело в воспитанниках. За всю свою жизнь ни один футболист из его воспитанников не пробился на высокий уровень. А среди хоккеистов был Андрей Коваленко.

— На какой позиции вы играли в футбол?

— Либо чистого форварда, либо чуть оттянутого. У меня неплохо получалось на зеленом поле.

РАД, ЧТО МЕНЯ ОБМЕНЯЛИ В «АВАНГАРД»

— Что случилось раньше: отставка Дмитрия Квартальнова или ваш обмен в «Авангард»?

— А я не помню.

— Правда, что ли?

— Правда. Я был готов к обмену, знал, что это случится. Меня предупредили, что будет переход, и я уже был готов к этому. Так что отставка тренера ЦСКА ушла на второй план.

— Обмен восприняли с облегчением?

— Наверное. Я очень рад, что так получилось.

— К ЦСКА мы еще вернемся. Но вы едете к Андрею Скабелке, который как-то сказал, что у Дмитрия Кугрышева все отлично получается до Нового года. А потом вы теряетесь.

— Он так сказал? Но когда у меня были спады после Нового года? Во второй сезон в «Сибири» я был травмирован и не играл. В ЦСКА? Тоже все было в порядке. Я слышал, что говорили про спады, но не думаю, что такое действительно есть. Тем не менее на всякий случай пообещаю в этот раз после Нового года добавить.

— Сейчас уже можно рассказать, как вас отстранили от команды во время позапрошлого сезона.

— Не было отстранения. Я просто не играл.

— Вас даже не пускали в раздевалку.

— Пускали. Неиграющий состав не приезжает на игру на автобусе, а после матча я мог зайти и пообщаться с партнерами. Я просто не попадал в состав, но никто меня не отправлял в другую раздевалку, как писали тогда. Хотя сама ситуация меня очень сильно угнетала, не спорю.

— Вам объяснили, почему не играете?

— Если вы думаете, что я с кем-то ругался, то такого не было. Никаких споров. Никаких скандалов. Но тренеры требовали от меня другого, а я не мог, по их мнению, этого показать. Что тут сказать — это обычный рабочий момент.

— Вы и в нынешнем плей-офф появились на льду всего два раза.

— Да. И ничего не изменилось. Тренеры видели другой состав, и я просто в него не попадал. Скажу, что в этом году нахождение в запасе далось мне легче. Уже не было таких мучений, хотя смотреть хоккей с трибуны — то еще испытание.

— Из-за нервов?

— Не люблю смотреть хоккей с трибуны. Я и по телевизору его не смотрю.

ЖАЛЕЮ, ЧТО УЕХАЛ ИЗ АМЕРИКИ

— Мне кажется, что последние два года вы провели в той системе, которая вам совершенно не подходит.

— Я с вами соглашусь. Действительно, этот хоккей мне подходит меньше всего, но жаловаться на это нельзя. Значит, я должен был перестраиваться и показывать то, что от меня просил тренер. Но адаптация затянулась. Иногда я просто не чувствовал уверенности в своих силах. Если ты долго не попадаешь в состав, а потом выходишь, то нужно время привыкнуть. Но и на льду ты думаешь о том, чтобы не ошибиться. Это все напрягает.

— Но когда вы играли в «Сибири», у вас все получалось. Хотя Андрей Скабелка придерживается почти таких же принципов, как и Квартальнов с Никитиным.

— Не надо сравнивать «Сибирь» и ЦСКА. Это совершенно разные команды с разным подбором игроков. Грубо говоря, если бы я ошибся в «Сибири», то вряд ли бы остался в запасе. А в армейском клубе человек пять-семь были готовы заменить меня. К тому же в Новосибирске я все-таки играл с одними и теми же партнерами, а в Москве сочетания постоянно менялись.

— Вы уезжали в Америку, но неожиданно вернулись. Жалеете?

— Да, и я всегда так говорю, когда меня об этом спрашивают. Более того, я мог отправиться за океан и после «Сибири», но опять почему-то не решился. И об этом жалею. А возвращение получилось неожиданным не только для вас, но и для меня. У меня был трехлетний контракт с «Вашингтоном», прошло два сезона, я был в Москве, и мой агент попросил, чтобы мне позволили потренироваться с ЦСКА. Юлиус Шуплер посмотрел-посмотрел и предложил остаться, а я почему-то согласился.

— Наверное, из-за того, что из АХЛ вас отправляли даже в ECHL?

— Да, я провел в Южной Каролине всего три дня, сыграл три матча и вернулся. Просто в тот момент я восстанавливался после травмы, а команда отправилась на выезд. Не дома же мне сидеть.

— Часто вспоминаете, как победили на юниорском чемпионате мира в 2007 году?

— Каждый год, когда сообщают, что юниорская сборная отправилась на турнир, а потом рассказывают, что команда проиграла. Сразу думаешь, елки-палки, мы же были последними, кто выиграл. Замечательный турнир.

— Что у вас за страшные шрамы на плече?

— Это было давно, во время юниорского чемпионата мира в Казани. Помните, когда мы в финале были разгромлены Канадой? Но в решающем матче я не играл, так как повредил плечо. Мне поставили пластину, а потом пришло время ее снимать. Заканчивается операция, я просыпаюсь, спрашиваю у врача, как все прошло. А он мне: «Ну вроде нормально».

— Ох.

— Я испугался, говорю: «Доктор, что значит “ну вроде нормально”. Что случилось?» А он мне сообщает, что пришлось снова резать плечо и вытаскивать пластину через другой порез. Самое смешное, что я приехал в Америку и встретился с доктором. Он смотрит на мое тело и спрашивает, в какой аварии я побывал. Рассказываю ему историю, и врач зовет моего одноклубника.

— Зачем?

— Доктор попросил снять того футболку и показать, какие следы есть на его теле после такой же операции. А у него шрам всего пять сантиметров, который и не заметить.

— И последнее. Вы дружите с Федором Смоловым. Есть шанс у наших футболистов на Кубке конфедераций?